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6-летний ребенок пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ищут пропавшего 6-летнего мальчика с синими варежками

15 ноября 2023, 15:40
Фото: 1MI

6-летний ребенок пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге исчез шестилетний Максим Детков в Ботаническом районе. Мальчика разыскивают с 15 ноября 2023 года.

Ребенок потерялся во время прогулки. Рост пропавшего мальчика 128 сантиметров. Светло-русые волосы, цвет глаз серый, рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день исчезновения мальчик был одет в серую куртку, коричневую шапку, черные сапоги и штаны, а также у него были с собой варежки синего цвета.

Поиски организовали сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, в Свердловской области ищут 81-летнего седовласого мужчину, который пропал 15 ноября 2023 года. Пенсионер был одет в черный костюм, куртку и ботинки.

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