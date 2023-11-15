В Екатеринбурге ищут пропавшего 6-летнего мальчика с синими варежками

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Ребенок потерялся во время прогулки. Рост пропавшего мальчика 128 сантиметров. Светло-русые волосы, цвет глаз серый, рассказали в отряде «Лиза Алерт».
В день исчезновения мальчик был одет в серую куртку, коричневую шапку, черные сапоги и штаны, а также у него были с собой варежки синего цвета.
Поиски организовали сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, в Свердловской области ищут 81-летнего седовласого мужчину, который пропал 15 ноября 2023 года. Пенсионер был одет в черный костюм, куртку и ботинки.