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В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на Серовском тракте

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на Серовском тракте

15 ноября 2023, 09:48
Фото: 1MI
На Серовском тракте произошло смертельное ДТП, подробности которого раскрыли в ГИБДД. В 7 часов утра 1 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись грузовик и автобус с пассажирами.

В результате скончались два человека — водитель автобуса и жена блогера из Краснотурьинска Виктория, которой было 28 лет.

За рулем автобуса Yutong находился 41-летний водитель. Он ехал из Краснотурьинска в направлении Екатеринбурга. В ГИБДД отметили, что он не учел опасные погодные условия, а также выбрал небезопасную скорость. Поэтому он не справился с управлением, автобус опрокинулся и столкнулся с грузовиком Reno, который ехал в попутном направлении.

​Водитель и Виктория скончались на месте. А еще шесть пассажиров с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Известно, что водитель автобуса имел стаж вождения категории Д 15 лет, за нарушение ПДД его штрафовали один раз. Во время аварии в салоне находились 13 пассажиров. Сейчас инспекторы выясняют, были ли они пристегнуты.

За рулем грузовика находился 52-летний водитель со стажем вождения 16 лет. Он не травмировался. В момент ДТП он перевозил мешки с цементом и песком.

Личности пострадавших установлены. Также на месте были выявлены неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие аварии. Поэтому обслуживающей трассу организации выдали рекомендации по их устранению. Главную причину ДТП еще предстоит выяснить при помощи экспертиз.

Ранее муж погибшей в аварии женщины записал душераздирающее видео, на котором он плачет и едет к месту трагедии. У женщины осталась маленькая дочь Алиса.

Стало известно состояние пострадавших в ДТП на Серовском тракте
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