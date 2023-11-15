В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на Серовском тракте

За рулем автобуса Yutong находился 41-летний водитель. Он ехал из Краснотурьинска в направлении Екатеринбурга. В ГИБДД отметили, что он не учел опасные погодные условия, а также выбрал небезопасную скорость. Поэтому он не справился с управлением, автобус опрокинулся и столкнулся с грузовиком Reno, который ехал в попутном направлении.