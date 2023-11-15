Все мобилизованные по контракту из Удмуртии получат региональную выплату

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Выплата средств начнется с декабря. Глава региона пояснил, что ее получат те, кто уже заключил контракт, и те, кто намерен это сделать, пишет udm-info.ru.
«Мы разобрались в вопросе, как я и обещал, и приняли решение, что тем военнослужащим мобилизованным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции и решили заключить контракт с Министерством обороны России, будет произведена региональная выплата в объеме 50 тысяч рублей», — рассказал в своем видеообращении Александр Бречалов.
Отметим, что для граждан, которые служат в войсках национальной гвардии РФ и которым присвоено звание полиции, предусмотрена региональная выплата в размере 500 тысяч рублей. Кроме этого, данная поддержка распространяется и на лиц, которые добровольно отправились в зону СВО и в ходе боевых действий получили увечья (контузии, травмы, ранения).
Помимо этого, участники СВО могут получить компенсацию за подведение газа к участкам (домам) в объеме до 100 тысяч рублей. Поддержка предусмотрена и для семей военнослужащих. Она заключается в помощи при поиске работы и получении профессионального образования.
Семьям бойцов в Удмуртии помогут оформить социальные и иные выплаты, а также меры соцподдержки. При необходимости предоставят консультации по юридическим вопросам.
Также семьям участников СВО положена бесплатная психологическая и медицинская помощь.