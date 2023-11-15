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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:10

Все мобилизованные по контракту из Удмуртии получат региональную выплату

Все мобилизованные по контракту из Удмуртии получат региональную выплату

15 ноября 2023, 13:10
Фото: Midjourney
Все мобилизованные из Удмуртской Республики получат региональную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов. Он уточнил, что поддержка предусмотрена для бойцов, которые были мобилизованы и заключили контракт с Министерством обороны РФ.

Выплата средств начнется с декабря. Глава региона пояснил, что ее получат те, кто уже заключил контракт, и те, кто намерен это сделать, пишет udm-info.ru.

«Мы разобрались в вопросе, как я и обещал, и приняли решение, что тем военнослужащим мобилизованным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции и решили заключить контракт с Министерством обороны России, будет произведена региональная выплата в объеме 50 тысяч рублей», — рассказал в своем видеообращении Александр Бречалов.

Отметим, что для граждан, которые служат в войсках национальной гвардии РФ и которым присвоено звание полиции, предусмотрена региональная выплата в размере 500 тысяч рублей. Кроме этого, данная поддержка распространяется и на лиц, которые добровольно отправились в зону СВО и в ходе боевых действий получили увечья (контузии, травмы, ранения).

Помимо этого, участники СВО могут получить компенсацию за подведение газа к участкам (домам) в объеме до 100 тысяч рублей. Поддержка предусмотрена и для семей военнослужащих. Она заключается в помощи при поиске работы и получении профессионального образования.

Семьям бойцов в Удмуртии помогут оформить социальные и иные выплаты, а также меры соцподдержки. При необходимости предоставят консультации по юридическим вопросам.

Также семьям участников СВО положена бесплатная психологическая и медицинская помощь.

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