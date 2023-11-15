Все мобилизованные по контракту из Удмуртии получат региональную выплату

«Мы разобрались в вопросе, как я и обещал, и приняли решение, что тем военнослужащим мобилизованным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции и решили заключить контракт с Министерством обороны России, будет произведена региональная выплата в объеме 50 тысяч рублей», — рассказал в своем видеообращении Александр Бречалов.