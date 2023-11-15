Завод спецтехники в Ирбите «переедет» в промзону

По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, необходимо приступать к разработке проекта, а с 2025 года его реализовывать. Это будут два кластера: «Город художественного образования» и «Город-музей». Также в городе планируется возвести кампус с научно-образовательными центрами.