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В Ирбите завод спецхтехники перенесут из исторического центра в промзону

Завод спецтехники в Ирбите «переедет» в промзону

15 ноября 2023, 05:29
Фото: Midjourney

В Ирбите завод спецхтехники перенесут из исторического центра в промзону

В Ирбите было решено перенести предприятие, на котором изготавливается спецтехника, в промышленную зону из исторического центра.

Перенести деятельность завода в другое место было решено в связи с тем, что он занимает исторические здания. После переноса помещения оборудуют в культурные пространства, рассказали в Департаменте информполитики региона.

По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, необходимо приступать к разработке проекта, а с 2025 года его реализовывать. Это будут два кластера: «Город художественного образования» и «Город-музей». Также в городе планируется возвести кампус с научно-образовательными центрами.

По предположению губернатора, реализация проекта может длиться года полтора-два. Обсуждение планируется провести 25 ноября 2023 года в Москве.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируют сделать крупный музейно-выставочный комплекс, который по величине станет вторым после Эрмитажа.

Второй по величине музей в России могут открыть в Нижнем Тагиле
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#Культура#Город#Завод#Ирбит#Проект#Музей#Евгений Куйвашев#Спецтехника#Обсуждение#Елизавета Зиборова#Департамент информполитики#Культурное наследие
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