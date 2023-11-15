Завод спецтехники в Ирбите «переедет» в промзону

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Перенести деятельность завода в другое место было решено в связи с тем, что он занимает исторические здания. После переноса помещения оборудуют в культурные пространства, рассказали в Департаменте информполитики региона.
По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, необходимо приступать к разработке проекта, а с 2025 года его реализовывать. Это будут два кластера: «Город художественного образования» и «Город-музей». Также в городе планируется возвести кампус с научно-образовательными центрами.
По предположению губернатора, реализация проекта может длиться года полтора-два. Обсуждение планируется провести 25 ноября 2023 года в Москве.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируют сделать крупный музейно-выставочный комплекс, который по величине станет вторым после Эрмитажа.