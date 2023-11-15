Житель Нижнего Тагила через суды добился отмены запрета на установку заборов

Как рассказал тагильчанин TagilCity.ru, некоторое время назад он предложил жителям домов во дворе, где он проживает, установить забор, чтобы обезопасить себя и свое имущество от злоумышленников. Сначала все согласились, а потом стало известно, что это делать запрещено городской думой.