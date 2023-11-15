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Суд разрешил жителям Нижнего Тагила ставить заборы вокруг многоэтажек

Житель Нижнего Тагила через суды добился отмены запрета на установку заборов

15 ноября 2023, 03:24
Фото: Midjourney

Суд разрешил жителям Нижнего Тагила ставить заборы вокруг многоэтажек

В Нижнем Тагиле мужчина через суды добился отмены запрета на установку заборов во дворе многоэтажных домов, который действовал с 2018 года.

Как рассказал тагильчанин TagilCity.ru, некоторое время назад он предложил жителям домов во дворе, где он проживает, установить забор, чтобы обезопасить себя и свое имущество от злоумышленников. Сначала все согласились, а потом стало известно, что это делать запрещено городской думой.

Мужчине объяснили, что в зоне многоэтажного строительства нельзя ограждать высотные дома. Причину запрета не объяснили. Тогда горожанин обратился в областной суд. По словам мужчины, было пять судебных заседаний, на которых ответчикам предлагали самостоятельно отменить запрет. Однако этого не было сделано.

9 ноября 2023 года суд постановил признать данный запрет, установленный гордумой в 2018 году, недействительным, а также взыскать с думы в пользу истца судебные расходы в размере 300 рублей.

Ранее вопрос с запретом установки забором обсуждали весной 2023 года. По словам депутата Дениса Корякина, его ввели, чтобы избежать массовой установки заборов. Однако сейчас запрет стоит пересмотреть.

Известно, что тагильчанин провел в своем доме собрание, на котором остальные жильцы поддержали установку ограждения. Мужчина планирует также поговорить с жильцами соседнего дома, пишет ИА «Все новости».

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге суд обязал администрацию Чкаловского района выплатить более 375 тысяч рублей местной жительнице за травму, которую она получила при падении на скользкой дороге.

Районная администрация Екатеринбурга заплатит более 300 тысяч за травму горожанки
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