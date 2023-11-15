Житель Нижнего Тагила через суды добился отмены запрета на установку заборов

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Как рассказал тагильчанин TagilCity.ru, некоторое время назад он предложил жителям домов во дворе, где он проживает, установить забор, чтобы обезопасить себя и свое имущество от злоумышленников. Сначала все согласились, а потом стало известно, что это делать запрещено городской думой.
Мужчине объяснили, что в зоне многоэтажного строительства нельзя ограждать высотные дома. Причину запрета не объяснили. Тогда горожанин обратился в областной суд. По словам мужчины, было пять судебных заседаний, на которых ответчикам предлагали самостоятельно отменить запрет. Однако этого не было сделано.
9 ноября 2023 года суд постановил признать данный запрет, установленный гордумой в 2018 году, недействительным, а также взыскать с думы в пользу истца судебные расходы в размере 300 рублей.
Ранее вопрос с запретом установки забором обсуждали весной 2023 года. По словам депутата Дениса Корякина, его ввели, чтобы избежать массовой установки заборов. Однако сейчас запрет стоит пересмотреть.
Известно, что тагильчанин провел в своем доме собрание, на котором остальные жильцы поддержали установку ограждения. Мужчина планирует также поговорить с жильцами соседнего дома, пишет ИА «Все новости».
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге суд обязал администрацию Чкаловского района выплатить более 375 тысяч рублей местной жительнице за травму, которую она получила при падении на скользкой дороге.