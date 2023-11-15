Жители Лесного оплатили обучение в автошколе. После им перестали отвечать на звонки

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Поводом для подачи иска стало коллективное обращение о том, что школа заключила с ними договоры по подготовке водителей по категории В, но обучения они так и не получили.
Некоторые успели поприсутствовать только на теоретических занятиях, а кто-то вовсе рассказал, что никаких уроков не было, сообщает Роспотребнадзор.
Сейчас автошкола не работает. На звонки ее сотрудники не отвечают. Также они не производят возврата средств за сорванное обучение.
Всем пострадавшим от действий автошколы предлагают присоединиться к групповому иску. Для этого нужно представить в Качканарский отдел Роспотребнадзора заявление, договор на оказание платных услуг, документы, подтверждающие оплату, претензию о возврате денег. Документы будут приниматься до 8 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что автошкола в Первоуральске выплатит более 530 тысяч рублей ученикам за некачественное обучение.