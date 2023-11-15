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Жители Лесного пожаловались на автошколу за срыв обучения

Жители Лесного оплатили обучение в автошколе. После им перестали отвечать на звонки

15 ноября 2023, 11:56
Фото: 1MI

Жители Лесного пожаловались на автошколу за срыв обучения

Специалисты Роспотребнадзора готовят групповой иск к автошколе «РИК» из Лесного после жалоб жителей.

Поводом для подачи иска стало коллективное обращение о том, что школа заключила с ними договоры по подготовке водителей по категории В, но обучения они так и не получили.

Некоторые успели поприсутствовать только на теоретических занятиях, а кто-то вовсе рассказал, что никаких уроков не было, сообщает Роспотребнадзор.

Сейчас автошкола не работает. На звонки ее сотрудники не отвечают. Также они не производят возврата средств за сорванное обучение.

Всем пострадавшим от действий автошколы предлагают присоединиться к групповому иску. Для этого нужно представить в Качканарский отдел Роспотребнадзора заявление, договор на оказание платных услуг, документы, подтверждающие оплату, претензию о возврате денег. Документы будут приниматься до 8 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что автошкола в Первоуральске выплатит более 530 тысяч рублей ученикам за некачественное обучение.

Автошкола в Первоуральске выплатит полмиллиона обучающимся за плохое обучение
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#Происшествия#Врачи#Роспотребнадзор#Автошкола#Обучение#Пострадавшие#Возврат средств#Дарья Сорокина
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