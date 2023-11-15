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Жительница пригорода Нижнего Тагила назвала полицейского оскорбительным словом

Жительница пригорода Нижнего Тагила обматерила полицейского за прерванный отдых

15 ноября 2023, 07:05
Фото: Midjourney

Жительница пригорода Нижнего Тагила назвала полицейского оскорбительным словом

Под Нижним Тагилом женщина выругалась матом в отношении полицейского, который приехал на вызов соседей из-за шума. Теперь на нее возбудили уголовное дело.

ЧП произошло в утреннее время 4 сентября в поселке Новоасбест, сообщает Пригородная прокуратура. 51-летняя женщина выпивала с сожителем и их общим другом у себя дома. Они громко слушали музыку и разговаривали.

Сосед стал жаловаться на шум и вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка стали объяснять отдыхающим, что они ведут себя слишком громко и предложили им проехать в опорный пункт полиции.

Однако женщина разозлилась из-за прерванного отдыха и стала ругаться матом, при этом нецензурно и оскорбительно обозвав силовика.

Уголовное дело завели по статье 319 (оскорбление представителя власти). Дело передано в суд. Женщине грозят исправительные работы сроком до года.

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