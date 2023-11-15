Жительница пригорода Нижнего Тагила обматерила полицейского за прерванный отдых

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
ЧП произошло в утреннее время 4 сентября в поселке Новоасбест, сообщает Пригородная прокуратура. 51-летняя женщина выпивала с сожителем и их общим другом у себя дома. Они громко слушали музыку и разговаривали.
Сосед стал жаловаться на шум и вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка стали объяснять отдыхающим, что они ведут себя слишком громко и предложили им проехать в опорный пункт полиции.
Однако женщина разозлилась из-за прерванного отдыха и стала ругаться матом, при этом нецензурно и оскорбительно обозвав силовика.
Уголовное дело завели по статье 319 (оскорбление представителя власти). Дело передано в суд. Женщине грозят исправительные работы сроком до года.