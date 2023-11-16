275 тонн выброшенных шин уберут в Нижнем Тагиле за 5,5 миллионов рублей

Судя по результатам определения поставщика, на исполнение закупки заявились две фирмы. Победила та, которая соответствовала условиям контракта. Начальная стоимость работ за единицу составляла — 23,9 тысячи рублей, оба участника предложили по 20,1 тысячи рублей. Таким образом, в Нижнем Тагиле уберут примерно 275 тон автошин на несанкционированных свалках.