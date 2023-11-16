275 тонн выброшенных шин уберут в Нижнем Тагиле за 5,5 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 10:01
Исполнитель, согласно документации, обязан иметь лицензию на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию автомобильных шин. По закону такие отходы являются опасными. Работа будет складываться следующим образом: представители мэрии формируют заявку на уборку определенной территории, а исполнитель должен эту заявку отработать.
Как следует из документов госзакупки, подрядчик ликвидирует свалку отработанных пневматических автошин, а также убирает обработанные пневматические покрышки с металлическим кордом. Все производимые работы по уборке территории должны быть сфотографированы.
Судя по результатам определения поставщика, на исполнение закупки заявились две фирмы. Победила та, которая соответствовала условиям контракта. Начальная стоимость работ за единицу составляла — 23,9 тысячи рублей, оба участника предложили по 20,1 тысячи рублей. Таким образом, в Нижнем Тагиле уберут примерно 275 тон автошин на несанкционированных свалках.