Аистенок: как дети тянутся к звездам

Posted 16 ноября 2023, 11:45
Published 16 ноября 2023, 11:45
Modified 16 ноября 2023, 11:57
Updated 16 ноября 2023, 11:57
Самый новый сад в городе
Рядом с большими городами часто образуются спутники. Бор расположен прямо через Волгу от Нижнего Новгорода и окружен живописными лесами и водоемами. Совсем не удивительно, что в город за рекой переселяются много молодых семей со всей области — необходимость в детских садах возникает сама собой.
Детский сад № 27 «Аистенок» — самый новый в Бору, он открылся в мае 2023 года, и теперь еще 240 малышей имеют возможность проводить время в комфортной, современной образовательной среде.
Сад рассчитан на работу с самыми маленькими воспитанниками, иногда возрастом меньше года. Для этого предусмотрены специальные группы и методики преподавания. Про детей с особенностями развития тоже не забывают — для них программы стараются адаптировать в индивидуальном порядке с учетом возможностей и интересов конкретного ребенка.
Как думают сами дети?
Каким видят будущее воспитанники «Аистенка»?
«Чтобы в городе не было ни одного паука!», — делится своими страхами категоричная Полина.
«Хочу быть медсестрой и лечить человеков», — убежденно рассказывает о своих будущих пациентах Ксюша.
«Буду директором, делать документы и всеми руководить», — в Артёме проявляется прирожденный бюрократ.
«Хочу, чтобы у всех перестали болеть зубы», — на таких альтруистах, как Егор и стоит Земля.
Звезды или шахматы
В современных детских садах предусмотрено огромное количество возможностей для развития детей. В «Аистенке» дети занимаются самыми разными активностями — есть соляная комната, шахматный класс и даже свой планетарий, бассейн и зимний сад.
Помимо основной программы функционирует 5 кружков:
Детский сад является инновационной площадкой для развития концепции STEM-образования. Проводятся совместные занятия детей и родителей для укрепления семьи и создания в ней гармоничной атмосферы.
Демография — будущее страны
«Аистенок» — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. В соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.
Только в 2022 году в Нижегородской области построили 10 детских садов и планируют открыть еще 6. Практически каждый год в Бору открывается новый детский сад — в 2023 это «Аистенок».
Администрация города и региона активно создаёт новые образовательные программы для детей, родителей и педагогов, а также организует фестивали и события.