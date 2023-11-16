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Альфонс в Екатеринбурге набирал на девушек кредиты и сбегал

Альфонс-бармен обманул «возлюбленную» в Екатеринбурге на 200 тысяч и сбежал

16 ноября 2023, 05:49
Фото: скриншот видео УМВД Екатеринбурга

Альфонс в Екатеринбурге набирал на девушек кредиты и сбегал

В Екатеринбурге альфонс заводил отношения с девушками, набирал на них кредиты и затем исчезал. Его уже задержала полиция и теперь мужчине грозит тюрьма.

Одна из пострадавших сообщила TagilCity.ru, что молодой человек без ее ведома набрал займы на 200 тысяч рублей. Для этого он использовал ее телефон и подделывал информацию в договорах.

Еще весной его поймала полиция, уголовное дело передали в суд. Вячеслав (так зовут молодого человека — прим. ред.) не является на слушания. Недавно ограбил еще одну девушку, — рассказала TagilCity.ru пострадавшая девушка.

При этом в УМВД по Екатеринбургу сообщили, что мужчина задержан. Он является жителем Екатеринбурга. Молодой человек рассказал, что ему нудны были деньги, а заработать их законным путем не получалось. Свою вину он признал и раскаялся.

Правоохранители считают, что от действий молодого человека пострадали не только жительницы Екатеринбурга, но и других городов Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила.

Напомним, в Екатеринбурге были задержаны два подростка 16 и 17 лет. Они ограбили студентку ради презервативов. Для того, чтобы жертва не сопротивлялась, юноши использовали перцовый баллончик.

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