Альфонс-бармен обманул «возлюбленную» в Екатеринбурге на 200 тысяч и сбежал

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Одна из пострадавших сообщила TagilCity.ru, что молодой человек без ее ведома набрал займы на 200 тысяч рублей. Для этого он использовал ее телефон и подделывал информацию в договорах.
Еще весной его поймала полиция, уголовное дело передали в суд. Вячеслав (так зовут молодого человека — прим. ред.) не является на слушания. Недавно ограбил еще одну девушку, — рассказала TagilCity.ru пострадавшая девушка.
При этом в УМВД по Екатеринбургу сообщили, что мужчина задержан. Он является жителем Екатеринбурга. Молодой человек рассказал, что ему нудны были деньги, а заработать их законным путем не получалось. Свою вину он признал и раскаялся.
Правоохранители считают, что от действий молодого человека пострадали не только жительницы Екатеринбурга, но и других городов Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила.
Напомним, в Екатеринбурге были задержаны два подростка 16 и 17 лет. Они ограбили студентку ради презервативов. Для того, чтобы жертва не сопротивлялась, юноши использовали перцовый баллончик.