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Asti перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом

Asti перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом. Причина в плотном графике

16 ноября 2023, 06:00
Фото: 1MI

Asti перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом

Anna Asti во время концерта в Набережных Челнах перепутала город с Нижним Тагилом. Как объяснила сама певица, это связано с плотным графиком.
Нижний Тагил, привет! — поприветствовала знаменитость зрителей.

Зрители в зале ее тут же поправили и певица поняла, что сделала ошибку. Она тут же оправдалась, что у нее плотный график и заново поприветствовала жителей Набережных Челнов.

Ладно, как ходит уже фраза после прошлых концертов, я человек, я тоже ошибаюсь. Хорошо, что слова хотя бы не забыла, — отшутилась Asti.

Нижний Тагил будет следующим городом в концертном туре звезды.

Напомним, ранее на одном из концертов Екатеринбурга девушка сделала предложение своему парню на сцене. Она заявила, что больше не может ждать, так как пара находится в отношениях уже пять лет.

#Нижний Тагил#Концерт#Зрители#Развлечения#Певица#Ирина Кирилова
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