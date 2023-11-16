Asti перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом. Причина в плотном графике

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Нижний Тагил, привет! — поприветствовала знаменитость зрителей.
Зрители в зале ее тут же поправили и певица поняла, что сделала ошибку. Она тут же оправдалась, что у нее плотный график и заново поприветствовала жителей Набережных Челнов.
Ладно, как ходит уже фраза после прошлых концертов, я человек, я тоже ошибаюсь. Хорошо, что слова хотя бы не забыла, — отшутилась Asti.
Нижний Тагил будет следующим городом в концертном туре звезды.
Напомним, ранее на одном из концертов Екатеринбурга девушка сделала предложение своему парню на сцене. Она заявила, что больше не может ждать, так как пара находится в отношениях уже пять лет.