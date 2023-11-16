Дед и его рабыни, военные коты, культобзор и как сходить в бар на 200 тысяч рублей

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Published Сегодня, 17:34
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Updated Сегодня, 17:36
Блогер Алиса Крыжановская сумела рассказать о жизни в удаленном на 400 километров от Екатеринбурга ските. Там, в уединенное месте, в глухой тайге, без электричества и воды, скандальный экс-схиигумен Сергий держал девушек, судя по всему, не всех по собственной воле.
Братья наши меньшие не только дарят тепло дома, но и помогают на фронте. Рейс с грузом гуманитарной помощи отправился на спецоперацию. Спальники, необходимая бойцам техника и мешок отравы для крыс. Грызуны, как оказалось, досаждают солдатам, уничтожая запасы. Поэтому кто-то просто травит паразитов, а кто-то заводит себе пушистых бойцов.
Куда сходить и чем заняться в грядущие выходные в Нижнем Тагиле. Не теряйте времени даром — новый культобзор на 18 и 19 ноября. Самые интересные события города по версии TagilCity.ru: мы собрали, а вам осталось только выбрать.
Найден подрядчик, которые ликвидирует свалку автомобильных шин в Нижнем Тагиле. Мэрия выделила на проект 5,5 млн рублей. Как следует из документов госзакупки, подрядчик, помимо утилизации отработанных пневматических автошин, должен убрать обработанные пневматические покрышки с металлическим кордом.
Житель Екатеринбурга втирался в доверие к девушкам и брал от их имени кредиты. Молодой человек использовал их телефоны и подделывал информацию в договорах. Таким образом он обманул одну из девушек на 200 тысяч рублей и сбежал. Подозреваемого уже задержали, ему грозит тюремный срок.