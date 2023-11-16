Дед и его рабыни, военные коты, культобзор и как сходить в бар на 200 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга втирался в доверие к девушкам и брал от их имени кредиты. Молодой человек использовал их телефоны и подделывал информацию в договорах. Таким образом он обманул одну из девушек на 200 тысяч рублей и сбежал. Подозреваемого уже задержали, ему грозит тюремный срок.