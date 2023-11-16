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Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Дед и его рабыни, военные коты, культобзор и как сходить в бар на 200 тысяч рублей

Дед и его рабыни, военные коты, культобзор и как сходить в бар на 200 тысяч рублей

16 ноября 2023, 17:34
Фото: Midjourney
Блогер рассказала о жизни девушек в рабстве в 400 километрах от Екатеринбурга. Фронтовые кошки на войне с грызунами. Новости культбозора на выходные. 5,5 млн рублей за выброшенные шины и заходят как-то в бар 200 тысяч рублей: самое важное, что произошло 16 ноября в Нижнем Тагиле.

Блогер Алиса Крыжановская сумела рассказать о жизни в удаленном на 400 километров от Екатеринбурга ските. Там, в уединенное месте, в глухой тайге, без электричества и воды, скандальный экс-схиигумен Сергий держал девушек, судя по всему, не всех по собственной воле.

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Братья наши меньшие не только дарят тепло дома, но и помогают на фронте. Рейс с грузом гуманитарной помощи отправился на спецоперацию. Спальники, необходимая бойцам техника и мешок отравы для крыс. Грызуны, как оказалось, досаждают солдатам, уничтожая запасы. Поэтому кто-то просто травит паразитов, а кто-то заводит себе пушистых бойцов.

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Куда сходить и чем заняться в грядущие выходные в Нижнем Тагиле. Не теряйте времени даром — новый культобзор на 18 и 19 ноября. Самые интересные события города по версии TagilCity.ru: мы собрали, а вам осталось только выбрать.

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Найден подрядчик, которые ликвидирует свалку автомобильных шин в Нижнем Тагиле. Мэрия выделила на проект 5,5 млн рублей. Как следует из документов госзакупки, подрядчик, помимо утилизации отработанных пневматических автошин, должен убрать обработанные пневматические покрышки с металлическим кордом.

275 тонн выброшенных шин уберут в Нижнем Тагиле за 5,5 миллионов рублей
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Житель Екатеринбурга втирался в доверие к девушкам и брал от их имени кредиты. Молодой человек использовал их телефоны и подделывал информацию в договорах. Таким образом он обманул одну из девушек на 200 тысяч рублей и сбежал. Подозреваемого уже задержали, ему грозит тюремный срок.

Альфонс-бармен обманул «возлюбленную» в Екатеринбурге на 200 тысяч и сбежал
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