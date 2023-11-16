Екатеринбургу угрожают массовые пищевые отравления. Все из-за общепита

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Так обстоит ситуация с общепитом в Екатеринбурге. Проблема обсуждалась на заседании гордумы Екатеринбурга 15 ноября. По словам сотрудников Роспотребнадзора, город находится в группе риска по распространению острых кишечных инфекций. Пока как-то исправить ситуацию не получается.
По словам общественника Дмитрия Чукреева, присутствующего на заседании, 70% городского общепита находится в удручающем состоянии. Причиной тому является нестационарная торговля, где не соблюдаются санправила и даже нет воды.
При проверках точек оказывается, что многие санкнижки поддельные. За последние 1,5 месяца общественники проверили более 30 точек общепита и в каждом более 30 нарушений. По каждому факту в прокуратуру подготовлены обращения. Чукреев добавляет, что многие заведения Роспотребнадзор сам не может проверять, так как наложен мораторий.
По словам замначальника Роспотребнадзора Екатеринбурга Екатерины Гомоновой, несмотря на то, что к нестационарным объектам применяются те же нормы, что и к обычным, из-за моратория правила соблюдаются редко. Источниками заболеваний могут стать продукты, персонал без медкнижек, оборудование или окружающая среда.
В Екатеринбурге сохраняются риски распространения инфекционных заболеваний, в частности острых кишечных инфекций. Пищевые отравления — это обширная группа заболеваний, возникающих по причине несоблюдения элементарных санитарных норм, — рассказывает специалист.
По ее словам, в 2023 году в Екатеринбурге зарегистрированы случаи массовых отравлений, где пострадали около 20-30 человек в каждом. При расследовании случаев было выявлено, что главным источником распространения служат необработанные руки и грязная посуда.
Напомним, недавно в Екатеринбурге 14 школьников массово отравились в столовой. Известно, что в помещении, а также кабинетах проводилась генеральная уборка. Роспотребнадзор проводит проверку.