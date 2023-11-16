Екатеринбургу угрожают массовые пищевые отравления. Все из-за общепита

При проверках точек оказывается, что многие санкнижки поддельные. За последние 1,5 месяца общественники проверили более 30 точек общепита и в каждом более 30 нарушений. По каждому факту в прокуратуру подготовлены обращения. Чукреев добавляет, что многие заведения Роспотребнадзор сам не может проверять, так как наложен мораторий.