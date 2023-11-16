Эстония вслед за Финляндией закроет КПП на границе с Россией

При этом Эстония готова предотвратить любую нелегальную миграцию, если это потребуется. КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес России из-за намеренной отправки в страну беженцев необоснованны.