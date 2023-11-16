Эстония вслед за Финляндией закроет КПП на границе с Россией

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Коммусаар объяснил, что Эстония приняла такое решение из-за беженцев. Закрытие может быть частичным или полным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее Финляндия заявила о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Теперь те люди, которые планировали пройти через закрытые пункты, могут перейти границу с Эстонией.
При этом Эстония готова предотвратить любую нелегальную миграцию, если это потребуется. КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес России из-за намеренной отправки в страну беженцев необоснованны.