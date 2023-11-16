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Эстония вслед за Финляндией закроет КПП на границе с Россией

Эстония вслед за Финляндией закроет КПП на границе с Россией

16 ноября 2023, 19:21
Фото: Midjourney
Руководитель эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар заявил, что Эстония может закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

Коммусаар объяснил, что Эстония приняла такое решение из-за беженцев. Закрытие может быть частичным или полным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Финляндия заявила о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Теперь те люди, которые планировали пройти через закрытые пункты, могут перейти границу с Эстонией.

При этом Эстония готова предотвратить любую нелегальную миграцию, если это потребуется. КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес России из-за намеренной отправки в страну беженцев необоснованны.

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