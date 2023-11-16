Гитарный концерт, поход в гору и шоу огня: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Лекцию «Традиционный русский костюм горнозаводского населения конца XIX — начала XX веков» (6+) проведет музейный сотрудник Ольга Бастрикова в выставочных залах музея заповедника. Она расскажет об особенностях одежды Нижнетагильского заводского поселка и том, как в ней отражались нравственные отношение между мужчинами и женщинами, а также между поколениями.
Когда: 18 ноября в 15.00
Где: Выставочные залы музея-заповедника, проспект Ленина, 1.
Музей-заповедник приглашает всех желающих на автобусную экскурсию по Нижнем Тагилу (6+). Во время тура участники увидят достопримечательности центральной части города, Выи и Красного Камня. А также узнают много интересного из истории города. Требуется предварительная запись.
Когда: 18 ноября в 14.00.
Встреча юных тагильчан с археологами в рамках проекта «Тайны великих раскопок» пройдет в Музее природы и охраны окружающей среды. Ребятам расскажут об образе жизни древних людей, научат замечать в природе материалы для своих проектов, моделировать разные задачи и многое другое.
Когда: 18 ноября в 10.00 и 15.00
Где: Музей природы и охраны окружающей среды, проспект Ленина, 1а.
Нарисовать пейзаж в уникальной технике можно будет на мастер-классе в музее изобразительных искусств. Эта техника называется монотопия и заключается в нанесении оттиска на поверхности. В итоге получаются уникальные изображения.
Когда: 19 ноября в 15.00
Где: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, улица Уральская, 4.
17 ноября Драматический театр покажет постановку «Дуры мы, дуры» (18+) про трех подруг, которые в новогоднюю ночь остались без мужчин. Также на сцене драматического театра 18 ноября в 17.00 пройдет спектакль «Женитьба» (16+), а 19 ноября в это же время — «Короли и капуста» (16+). В воскресенье покажут детскую постановку «Буратино» (6+). Все три спектакля будут показаны в рамках гастролей Каменск-Уральского театра «Драма номер три».
Театр кукол представит в выходные два спектакля — «Поющий кит: подводные истории» (0+) в 16.00 и «Сказки Бабушки Зимы» (0+) — в 11.00 и 13.00. Обе постановки пройдут и 18, 19 ноября.
В Маленьком театре 17 ноября в 19.00 покажут спектакль «Жить!» (16+) по пьесе Людмилы Петрушевской на острую тему больных онкологией.
Клуб туристов «Азимут» зовет всех желающих в пеший поход на медный карьер. Протяженность маршрута — 8 километров. С собой рекомендовано взять термос с чаем и кофе и перекус. Одежда должна соответствовать погоде.
Когда: 19 ноября в 10.00
Где: сбор группы у кинотеатра «Урал».
Еще один пеший поход состоится в выходные на гору Дыроватик в районе поселка Черноисточинск. Такое название возвышенность получила из-за сквозного отверстия в скале на вершине. Оно образовалась под воздействием природных стихий — ветра и воды. Протяженность маршрута — 10 километров.
Когда: 19 ноября в 10.00.
Где: сбор группы у кинотеатра «Родина».
Семейное театрализованное шоу-представление (0+) пройдет в субботу в этнопарке «Ермаково Городище». Зрителей ждут магическое представление, тайны богов огня, мастер класс с профессиональными актерами.
Когда: 18 ноября в 17.00.
Где: этнопарк «Ермаково Городище».
На концерте «Играем на пять!» (16+) можно будет послушать джазовую гитару в сопровождении духового оркестра. Играть на шестиструнной будет композитор из Москвы Александр Виницкий. Прозвучат его авторские произведения и оригинальные аранжировки.
Когда: 19 ноября в 17.00.
Где: Нижнетагильская филармония, проспект Ленина, 31.
Бардовский концерт «Хочется музыки…» (16+) пройдет 18 ноября в «Доме Окуджавы». На творческом вечере выступит женское трио «Без сомнения». Девушки с гитарами исполнят классику авторской песни и современных уральских авторов.
Когда: 18 ноября в 16.00.
Где: Культурный центр «Дом Окуджавы», улица Карла Маркса, 20а.
64 команды из разных городов и регионов поборются за кубок «Уралвагонзавода» по игре «Что? Где? Когда?». Также в рамках соревнований состоится чемпионат Свердловской области среди школьников. Самую интеллектуальную команду выберут уже в эти выходные.
Когда: 17–19 ноября.
Где: Дворец культуры имени И. В. Окунева.