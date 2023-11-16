Гитарный концерт, поход в гору и шоу огня: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле

17 ноября Драматический театр покажет постановку «Дуры мы, дуры» (18+) про трех подруг, которые в новогоднюю ночь остались без мужчин. Также на сцене драматического театра 18 ноября в 17.00 пройдет спектакль «Женитьба» (16+), а 19 ноября в это же время — «Короли и капуста» (16+). В воскресенье покажут детскую постановку «Буратино» (6+). Все три спектакля будут показаны в рамках гастролей Каменск-Уральского театра «Драма номер три».