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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Гитарный концерт, поход в гору и шоу огня: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле

Гитарный концерт, поход в гору и шоу огня: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле

16 ноября 2023, 10:22
Фото: 1MI
Встречайте наш новый культобзор на выходные 18 и 19 ноября! Что лучше — посмотреть новую постановку в театре, послушать лекцию в музее или рвануть в горы и посмотреть огненное шоу? Выбирайте себе событие по душе из нашей традиционной подборки культурных и активных мероприятий.

Музеи: Нижний Тагил из окна автобуса и тайны археологии

Лекцию «Традиционный русский костюм горнозаводского населения конца XIX — начала XX веков» (6+) проведет музейный сотрудник Ольга Бастрикова в выставочных залах музея заповедника. Она расскажет об особенностях одежды Нижнетагильского заводского поселка и том, как в ней отражались нравственные отношение между мужчинами и женщинами, а также между поколениями.

Когда: 18 ноября в 15.00

Где: Выставочные залы музея-заповедника, проспект Ленина, 1.

Музей-заповедник приглашает всех желающих на автобусную экскурсию по Нижнем Тагилу (6+). Во время тура участники увидят достопримечательности центральной части города, Выи и Красного Камня. А также узнают много интересного из истории города. Требуется предварительная запись.

Когда: 18 ноября в 14.00.

Фото: tagilcity.ru

Встреча юных тагильчан с археологами в рамках проекта «Тайны великих раскопок» пройдет в Музее природы и охраны окружающей среды. Ребятам расскажут об образе жизни древних людей, научат замечать в природе материалы для своих проектов, моделировать разные задачи и многое другое.

Когда: 18 ноября в 10.00 и 15.00

Где: Музей природы и охраны окружающей среды, проспект Ленина, 1а.

Нарисовать пейзаж в уникальной технике можно будет на мастер-классе в музее изобразительных искусств. Эта техника называется монотопия и заключается в нанесении оттиска на поверхности. В итоге получаются уникальные изображения.

Когда: 19 ноября в 15.00

Где: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, улица Уральская, 4.

Фото: Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Театры: Гоголь, Буратино и волшебный кит

17 ноября Драматический театр покажет постановку «Дуры мы, дуры» (18+) про трех подруг, которые в новогоднюю ночь остались без мужчин. Также на сцене драматического театра 18 ноября в 17.00 пройдет спектакль «Женитьба» (16+), а 19 ноября в это же время — «Короли и капуста» (16+). В воскресенье покажут детскую постановку «Буратино» (6+). Все три спектакля будут показаны в рамках гастролей Каменск-Уральского театра «Драма номер три».

Театр кукол представит в выходные два спектакля — «Поющий кит: подводные истории» (0+) в 16.00 и «Сказки Бабушки Зимы» (0+) — в 11.00 и 13.00. Обе постановки пройдут и 18, 19 ноября.

Фото: Нижнетагильский театр кукол

В Маленьком театре 17 ноября в 19.00 покажут спектакль «Жить!» (16+) по пьесе Людмилы Петрушевской на острую тему больных онкологией.

Походы на карьер и гору

Клуб туристов «Азимут» зовет всех желающих в пеший поход на медный карьер. Протяженность маршрута — 8 километров. С собой рекомендовано взять термос с чаем и кофе и перекус. Одежда должна соответствовать погоде.

Когда: 19 ноября в 10.00

Где: сбор группы у кинотеатра «Урал».

Еще один пеший поход состоится в выходные на гору Дыроватик в районе поселка Черноисточинск. Такое название возвышенность получила из-за сквозного отверстия в скале на вершине. Оно образовалась под воздействием природных стихий — ветра и воды. Протяженность маршрута — 10 километров.

Когда: 19 ноября в 10.00.

Где: сбор группы у кинотеатра «Родина».

Фото: Midjourney

Огненное шоу

Семейное театрализованное шоу-представление (0+) пройдет в субботу в этнопарке «Ермаково Городище». Зрителей ждут магическое представление, тайны богов огня, мастер класс с профессиональными актерами.

Когда: 18 ноября в 17.00.

Где: этнопарк «Ермаково Городище».

Фото: 1MI

Джаз на гитаре и бардовские песни

На концерте «Играем на пять!» (16+) можно будет послушать джазовую гитару в сопровождении духового оркестра. Играть на шестиструнной будет композитор из Москвы Александр Виницкий. Прозвучат его авторские произведения и оригинальные аранжировки.

Когда: 19 ноября в 17.00.

Где: Нижнетагильская филармония, проспект Ленина, 31.

Фото: 1MI

Бардовский концерт «Хочется музыки…» (16+) пройдет 18 ноября в «Доме Окуджавы». На творческом вечере выступит женское трио «Без сомнения». Девушки с гитарами исполнят классику авторской песни и современных уральских авторов.

Когда: 18 ноября в 16.00.

Где: Культурный центр «Дом Окуджавы», улица Карла Маркса, 20а.

Заводской «Что? Где? Когда?»

64 команды из разных городов и регионов поборются за кубок «Уралвагонзавода» по игре «Что? Где? Когда?». Также в рамках соревнований состоится чемпионат Свердловской области среди школьников. Самую интеллектуальную команду выберут уже в эти выходные.

Когда: 17–19 ноября.

Где: Дворец культуры имени И. В. Окунева.

Фото: «Уралвагонзавод»
#Культура#Культобзор#Нижний Тагил#Эксклюзив#Анна Григорьева#Спецпроекты
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