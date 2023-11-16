Грузовик влетел в иномарку на трассе под Верхней Пышмой. Один погиб и трое пострадали

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В результате водитель иномарки скончался на месте. Еще трое пассажиров отправлены в больницу. Им оказывается помощь, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Водитель грузовика рассказал, что на дороге было очень скользко. Его занесло и он не смог справиться с управлением. На данный момент на трассе движение регулируют инспекторы ДПС. В полиции по данному факту уже проводится проверка.
Напомним, накануне в результате столкновения фуры и пассажирского автобуса погибли два человека. Это сам водитель автобуса и пассажирка. Она вылетела через окно, так как не была пристегнута. Погибшая оказалась женой известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева.