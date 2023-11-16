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Грузовик влетел в иномарку на трассе под Верхней Пышмой

Грузовик влетел в иномарку на трассе под Верхней Пышмой. Один погиб и трое пострадали

16 ноября 2023, 08:15

Грузовик влетел в иномарку на трассе под Верхней Пышмой

Смертельное ДТП с грузовиком произошло на 13 км автодороги Невьянск — Верхняя Пышма. Водитель Howo влетел в Daewoo Nexia.

В результате водитель иномарки скончался на месте. Еще трое пассажиров отправлены в больницу. Им оказывается помощь, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Водитель грузовика рассказал, что на дороге было очень скользко. Его занесло и он не смог справиться с управлением. На данный момент на трассе движение регулируют инспекторы ДПС. В полиции по данному факту уже проводится проверка.

Напомним, накануне в результате столкновения фуры и пассажирского автобуса погибли два человека. Это сам водитель автобуса и пассажирка. Она вылетела через окно, так как не была пристегнута. Погибшая оказалась женой известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева.

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#Происшествия#ДТП#Смерть#Верхняя Пышма#Водители#ЧП#Грузовик#18+#Ирина Кирилова#Авария
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