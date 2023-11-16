Маска, воздух и цены. Что положили в новую капсулу времени в Екатеринбурге (список)

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Мы провели большую работу над тем, чтобы понять, что екатеринбуржцы в качестве послания хотели бы оставить потомкам. Был сформирован перечень из 28 позиций, который отражает реалии сегодняшнего города, — рассказал мэр Алексей Орлов.
Вот, какие предметы были заложены в капсулу:
По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, когда через 50 лет капсулу снова вскроют, все предметы помогут передать дух и настрой, который витает в Екатеринбурге в 2023 году. Он уверен, что все эти артефакты послужат написанию истории.
Напомним, ранее директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев предлагал взять у жителей города волосы и собрать из них парик, а затем поместить в капсулу времени.