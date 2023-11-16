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Новую капсулу времени заполнили в Екатеринбурге

Маска, воздух и цены. Что положили в новую капсулу времени в Екатеринбурге (список)

16 ноября 2023, 07:05
Фото: администрация Екатеринбурга

Новую капсулу времени заполнили в Екатеринбурге

Церемония наполнения капсулы времени прошла в Екатеринбурге. Она будет заложена в Историческом сквере города.
Мы провели большую работу над тем, чтобы понять, что екатеринбуржцы в качестве послания хотели бы оставить потомкам. Был сформирован перечень из 28 позиций, который отражает реалии сегодняшнего города, — рассказал мэр Алексей Орлов.

Вот, какие предметы были заложены в капсулу:

  • Смартфон;
  • Купюры с изображением Екатеринбурга;
  • Конверт с маркой, выпущенные в честь трехсотлетия;
  • Энциклопедия Екатеринбурга;
  • Карта Екатеринбурга;
  • Медицинская маска;
  • Одежда с логотипом трехсотлетия;
  • Генплан города до 2045 года и итоги социально-экономического развития города за 2022 год;
  • Подборка самых популярных в городе товаров и услуг с ценами;
  • Афиши ноября 2023 года;
  • Жесткий диск с фото и видео города, интервью с жителями и тексты посланий, написанные екатеринбуржцами;
  • Семена и земля;
  • Воздух и вода города;
  • Кофейный стаканчик;
  • Видеомаршрут «Один день из жизни»;
  • Информация о первом новорожденном 2023 года;
  • Предметы, положенные участниками церемонии;
  • Газета «Вечерний Екатеринбург»;
  • Журнал «Урал»;
  • Банковская карта «Уралочка»;
  • Поздравление Президента с трехсотлетием;
  • Афиша и флаер мероприятий трехсотлетия;
  • Медаль «Город трудовой доблести»;
  • Книга руководителя Детского художественного образования;
  • Зеркало — символ «Уральской ночи музыки»;
  • Флаг с символикой трехсотлетия, побывавший на борту МКС;
  • Виниловая пластинка с выступлением Уральского филармонического оркестра.

По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, когда через 50 лет капсулу снова вскроют, все предметы помогут передать дух и настрой, который витает в Екатеринбурге в 2023 году. Он уверен, что все эти артефакты послужат написанию истории.

Напомним, ранее директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев предлагал взять у жителей города волосы и собрать из них парик, а затем поместить в капсулу времени.

#Свободное время#Торжество#Евгений Куйвашев#История#Алексей Орлов#Екатеринбург#Капсула времени#Ирина Кирилова#Послание
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