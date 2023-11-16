Мэр Тюмени объявил о возможном слиянии с Екатеринбургом. В Кремле дали комментарий

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
По словам главы Тюмени, под словам об объединении города с уральской столицей следует понимать сотрудничество по муниципальным проектам. Об этом Кухарук рассказал в своем аккаунте во ВКонтакте.
Также Кухарук отметил, что межмуниципальное сотрудничество способствует укреплению отношений между городами в экономической, торговой, образовательной и культурной сферах жизни, а также оказывает содействие в интеграции.
При этом, как оказалось, в Кремле не в курсе намерений по созданию агломерации между городами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с этими планами он не знаком.
Напомним, депутаты гордумы Ревды отдали свои голоса за то, чтобы присоединиться к Екатеринбургу.