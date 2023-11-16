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В Кремле ответили на возможное слияние Тюмени и Екатеринбурга

Мэр Тюмени объявил о возможном слиянии с Екатеринбургом. В Кремле дали комментарий

16 ноября 2023, 12:11
Фото: Midjourney

В Кремле ответили на возможное слияние Тюмени и Екатеринбурга

Мэр Тюмени Руслан Кухарук рассказал о вероятной интеграции с Екатеринбургом.

По словам главы Тюмени, под словам об объединении города с уральской столицей следует понимать сотрудничество по муниципальным проектам. Об этом Кухарук рассказал в своем аккаунте во ВКонтакте.

Также Кухарук отметил, что межмуниципальное сотрудничество способствует укреплению отношений между городами в экономической, торговой, образовательной и культурной сферах жизни, а также оказывает содействие в интеграции.

При этом, как оказалось, в Кремле не в курсе намерений по созданию агломерации между городами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с этими планами он не знаком.

Напомним, депутаты гордумы Ревды отдали свои голоса за то, чтобы присоединиться к Екатеринбургу.

Ревда присоединится к Екатеринбургу
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