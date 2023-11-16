Мобильные камеры фиксации на свердловских трассах замаскировали. Причина в ненависти

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
По словам замначальника региональной ГИБДД Дмитрия Кузнецова, камеры возить стало небезопасно. Он также отметил, что Свердловская область является единственным регионом, который обозначал автомобили для того, чтобы сдерживать потоки и показывать, что идет фотофиксация.
Кузнецов добавил, что водители при этом создают для экипажей аварийные ситуации. Поэтому было принято решение убрать маяки. Способ фиксации теперь будет скрытым. По закону это не запрещено.
С начала 2023 года с помощью мобильных камер наказаны уже 30 тысяч нарушителей. Максимальная скорость, которую они фиксировали — 258 километров в час.
Напомним, Cordon.Pro впервые были использованы в 2022 году. Тогда их запустили по Режевскому тракту. Водители были недовольны такими нововведениями.