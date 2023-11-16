Мобильные камеры фиксации на свердловских трассах замаскировали. Причина в ненависти

По словам замначальника региональной ГИБДД Дмитрия Кузнецова, камеры возить стало небезопасно. Он также отметил, что Свердловская область является единственным регионом, который обозначал автомобили для того, чтобы сдерживать потоки и показывать, что идет фотофиксация.