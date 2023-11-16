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Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Экипажи с мобильными камерами фиксации замаскированы на свердловских трассах

Мобильные камеры фиксации на свердловских трассах замаскировали. Причина в ненависти

16 ноября 2023, 04:19
Фото: 1MI

Экипажи с мобильными камерами фиксации замаскированы на свердловских трассах

Мобильные камеры Cordon.Pro, которые передвигаются по трассам на легковых автомобилях, решили замаскировать. Причиной стало то, что они злят водителей. Теперь с автомобилей сняли маячки.

По словам замначальника региональной ГИБДД Дмитрия Кузнецова, камеры возить стало небезопасно. Он также отметил, что Свердловская область является единственным регионом, который обозначал автомобили для того, чтобы сдерживать потоки и показывать, что идет фотофиксация.

Кузнецов добавил, что водители при этом создают для экипажей аварийные ситуации. Поэтому было принято решение убрать маяки. Способ фиксации теперь будет скрытым. По закону это не запрещено.

С начала 2023 года с помощью мобильных камер наказаны уже 30 тысяч нарушителей. Максимальная скорость, которую они фиксировали — 258 километров в час.

Напомним, Cordon.Pro впервые были использованы в 2022 году. Тогда их запустили по Режевскому тракту. Водители были недовольны такими нововведениями.

#Транспорт#Свердловская область#Водители#Камера#Ирина Кирилова#Фиксация
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