Облили и подожгли: подросток в Екатеринбурге чуть не погиб после ссоры с друзьями

По словам мамы пострадавшего ребенка, его друзья никак не пытались потушить вспыхнувший огонь на нем. При этом, как рассказала женщина, друзья сына ей никогда не нравились и ранее из-за них он уже оказывался в неприятных ситуациях, когда молодые люди совершали злодеяния, а потом сваливали вину на него.