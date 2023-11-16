Облили и подожгли: подросток в Екатеринбурге чуть не погиб после ссоры с друзьями

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В день происшествия друзья отправились гулять и по дороге приобрели пятилитровую канистру бензина, чтобы заправить мотобайк и покататься на нем. Когда пострадавший держал в руках канистру, один из его приятелей его толкнул и бензин пролился на мальчика. Тогда другой подросток поднес к школьнику зажигалку и поджег его, пишет Ура.ру.
Екатеринбуржца доставили в больницу с 50% ожогов тела. Мальчику пришлось провести в больнице более двух месяцев: ему сделали операцию, а также он снова учился ходить.
По словам мамы пострадавшего ребенка, его друзья никак не пытались потушить вспыхнувший огонь на нем. При этом, как рассказала женщина, друзья сына ей никогда не нравились и ранее из-за них он уже оказывался в неприятных ситуациях, когда молодые люди совершали злодеяния, а потом сваливали вину на него.
Также екатеринбурженка отметила, что сперва после происшествия ей написала с извинениями и предложениями помощи мама только одного подростка, который поджег пострадавшего. Одноклассники сына, а также классный руководитель его состоянием не интересовались.
При этом мама другого школьника сказала, что ее сын состоит на учете в ПДН. А мама мальчика, который совершил поджог, сообщила, что она пыталась первое время выйти на контакт с матерью потерпевшего ребенка, однако она ей сказала, что не хочет с ней общаться.
Женщина, чей сын пострадал от огня, обратилась в полицию. Сотрудники ведомства опросили участников инцидента. Также было проведено освидетельствование, по результатам которого можно будет установить тяжесть вреда здоровью и принять соответствующее решение, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
Напомним, в августе 2023 года в деревне Курганской области 22-летний молодой человек поджег двух подростков. Один из них скончался.