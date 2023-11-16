Один на эвакуаторе: утреннее ДТП произошло на Алтайской в Нижнем Тагиле

Напомним, на этом участке 24 октября в 18:00 часов 59-летний водитель на Chery сбил 13-летнюю девочку. Мужчина на рулем иномарки пояснил, что не заметил ребенка. Юную тагильчанку отпустили домой после осмотра в медучреждении.