Один на эвакуаторе: утреннее ДТП произошло на Алтайской в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Судя по фотографиям с места ДТП, участниками стали Nissan Navara и Hyundai Solaris. Это произошло в десятом часу утра 16 ноября.
О произошедшей аварии, повреждениях и предположениях редакции TagilCity.ru рассказали читатели:
Повреждения у белой машины спереди. Вторая на эвакуаторе, непонятно, что случилось. Может быть, там еще кто-то был, раз он не смог поехать. Непонятно. На дороге валяются осколки, — сообщил водитель Антон.
Собеседник предположил, что водители не соблюдали дистанцию при проезде двух пешеходных переходов, расположенных недалеко друг от друга, поэтому произошло столкновение.
В отделении пропаганды ГИБДД корреспонденту TagilCity.ru сообщили, что пока в дорожную полицию информация об аварии не поступала.
Напомним, на этом участке 24 октября в 18:00 часов 59-летний водитель на Chery сбил 13-летнюю девочку. Мужчина на рулем иномарки пояснил, что не заметил ребенка. Юную тагильчанку отпустили домой после осмотра в медучреждении.