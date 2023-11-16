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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

ДТП на Вагонке

Один на эвакуаторе: утреннее ДТП произошло на Алтайской в Нижнем Тагиле

16 ноября 2023, 07:02
Фото: tagilcity.ru
ДТП на Вагонке

Автомобили столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле

Два автомобиля столкнулись утром на улице Алтайская в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Судя по фотографиям с места ДТП, участниками стали Nissan Navara и Hyundai Solaris. Это произошло в десятом часу утра 16 ноября.

О произошедшей аварии, повреждениях и предположениях редакции TagilCity.ru рассказали читатели:

Повреждения у белой машины спереди. Вторая на эвакуаторе, непонятно, что случилось. Может быть, там еще кто-то был, раз он не смог поехать. Непонятно. На дороге валяются осколки, — сообщил водитель Антон.
Авария на Алтайской в Нижнем ТагилеАвария на Алтайской в Нижнем Тагиле
Авария на Алтайской в Нижнем ТагилеАвария на Алтайской в Нижнем Тагиле
Авария на Алтайской в Нижнем ТагилеАвария на Алтайской в Нижнем Тагиле
Авария на Алтайской в Нижнем ТагилеАвария на Алтайской в Нижнем Тагиле
Авария на Алтайской в Нижнем ТагилеАвария на Алтайской в Нижнем Тагиле
Авария на Алтайской в Нижнем ТагилеАвария на Алтайской в Нижнем Тагиле
Авария на Алтайской в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Собеседник предположил, что водители не соблюдали дистанцию при проезде двух пешеходных переходов, расположенных недалеко друг от друга, поэтому произошло столкновение.

В отделении пропаганды ГИБДД корреспонденту TagilCity.ru сообщили, что пока в дорожную полицию информация об аварии не поступала.

На Вагонке в Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку
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Напомним, на этом участке 24 октября в 18:00 часов 59-летний водитель на Chery сбил 13-летнюю девочку. Мужчина на рулем иномарки пояснил, что не заметил ребенка. Юную тагильчанку отпустили домой после осмотра в медучреждении.

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