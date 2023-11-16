Отец-основатель ЛНР: путь домой Алексея Карякина

«И когда мы вошли в здание СБУ, и когда была первая встреча с ОБСЕ, никто тогда и думать себе не позволял о какой-то отдельной субъективности! Мы на тот момент просто хотели, чтоб дали больше полномочий регионам. У нас основные требования были: перестать преследовать „беркутов“ и бойцов Внутренних войск, остановить нападки на наш родной язык, потому что это наш язык, мы на нем думаем и видим сны. Также мы тогда требовали увеличить полномочия, чтобы мы здесь, на своей территории, могли сами принимать региональные какие-то решения», — делится Алексей Карякин целями и требованиями, с которыми активные граждане вошли в здание бывшей СБУ.