По стопам советских котов: фронтовые кошки помогают спасать от грызунов на СВО

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Все рейсы с грузом, отправляемые на спецоперацию, подготавливаются при взаимодействии с участниками СВО. К примеру, из новых запросов — теплые спальники, небольшие транспортные средства, наподобие квадроциклов, для эвакуации с линии боевого соприкосновения.
Узнаем, что им надо. Это важно. В тылу может казаться одно, а по факту под Авдеевкой, Бахмутом, Токмаком все иначе, — пишет Иванов в своих социальных сетях.
Перед зимним сезоном солдаты получили в составе очередной гуманитарки блиндажные свечи, мобильные печи, леденцы. Из необычного — бойцам доставили мешок отравы для крыс. Как оказалось, грызуны приносят много неприятностей фронтовикам: уничтожают запасы. Одни травят мышей, другие — заводят кошек, пишет Иванов.