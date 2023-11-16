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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Депутат Госдумы от Екатеринбурга рассказал о фронтовых кошках на СВО

По стопам советских котов: фронтовые кошки помогают спасать от грызунов на СВО

16 ноября 2023, 10:52
Фото: Максим Иванов

Депутат Госдумы от Екатеринбурга рассказал о фронтовых кошках на СВО

Подготовка к зиме, борьба с крысами и транспорт. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о подготовке груза гуманитарной помощи участникам СВО.

Все рейсы с грузом, отправляемые на спецоперацию, подготавливаются при взаимодействии с участниками СВО. К примеру, из новых запросов — теплые спальники, небольшие транспортные средства, наподобие квадроциклов, для эвакуации с линии боевого соприкосновения.

Узнаем, что им надо. Это важно. В тылу может казаться одно, а по факту под Авдеевкой, Бахмутом, Токмаком все иначе, — пишет Иванов в своих социальных сетях.

Перед зимним сезоном солдаты получили в составе очередной гуманитарки блиндажные свечи, мобильные печи, леденцы. Из необычного — бойцам доставили мешок отравы для крыс. Как оказалось, грызуны приносят много неприятностей фронтовикам: уничтожают запасы. Одни травят мышей, другие — заводят кошек, пишет Иванов.

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