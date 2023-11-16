По стопам советских котов: фронтовые кошки помогают спасать от грызунов на СВО

Все рейсы с грузом, отправляемые на спецоперацию, подготавливаются при взаимодействии с участниками СВО. К примеру, из новых запросов — теплые спальники, небольшие транспортные средства, наподобие квадроциклов, для эвакуации с линии боевого соприкосновения.