Почти тонну макулатуры собрали жители Горноуральского ГО на #БумБатле

В 2023 году самыми активными участниками акции на севере Свердловской области стали жители Горноуральского городского округа. Сбор макулатуры велся параллельно в четырех точках. Так, в селе Лая педагоги и студенты Высокогорского многопрофильного техникума собрали 207 кг, местные жители принесли в местный Дом культуры еще 300 кг. В Горноуральске — 150 кг макулатуры было собрано в здании администрации и 200 кг — в Доме культуры. Примечательно, что в прошлом году жители Свердловской области благодаря #БумБатлу собрали 54 тонны макулатуры и заняли восьмое место в России по общему количеству.