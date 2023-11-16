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850 кг макулатуры собрали жители Горноуральского городского округа

Почти тонну макулатуры собрали жители Горноуральского ГО на #БумБатле

16 ноября 2023, 08:09
Фото: «Рифей»

850 кг макулатуры собрали жители Горноуральского городского округа

В Свердловской области подвели итоги федеральной акции по сбору макулатуры #БумБатл. Больше всего бумажного вторсырья — 850 кг — собрали жители Горноуральского городского округа. Еще около 100 кг макулатуры принесли жители Нижнего Тагила в центр дополнительного образования «Меридиан».

Акция #БумБатл проходит в стране ежегодно в течение месяца и завершается 15 ноября — когда во всем мире отмечается День вторичной переработки. Всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экология» дает возможность всем желающим проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги.

Фото: #БумБатл

Однако, как и любой батл, — это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете. Воспитанники детских садов, учащиеся школ, ссузов и вузов, а также активисты соревновались за звание самых результативных.

Уже четвертый год региональный оператор поддерживает подобные акции, помогая транспортировать собранное вторсырье в официальные пункты приема. По нашим оценкам каждый год количество желающих присоединиться к федеральному проекту по сбору макулатуры неуклонно растет, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: «Рифей»

В 2023 году самыми активными участниками акции на севере Свердловской области стали жители Горноуральского городского округа. Сбор макулатуры велся параллельно в четырех точках. Так, в селе Лая педагоги и студенты Высокогорского многопрофильного техникума собрали 207 кг, местные жители принесли в местный Дом культуры еще 300 кг. В Горноуральске — 150 кг макулатуры было собрано в здании администрации и 200 кг — в Доме культуры. Примечательно, что в прошлом году жители Свердловской области благодаря #БумБатлу собрали 54 тонны макулатуры и заняли восьмое место в России по общему количеству.

Самых результативных и самых креативных участников акции ждут призы от федерального проекта #БумБатл. В свою очередь региональный оператор «Рифей» также отметит самых активных сборщиков и организаторов макулатурного батла памятными сувенирами. Кроме того, награды достанутся самым креативным блогерам, которые опубликуют посты в поддержку акции.

Фото: «Рифей»

Напомним, в конце сентября в Нижнем Тагиле проходил другой экологический батл — плоггинг-забег в Валегином бору. Участники собирали мусор, брошенный в лесу, во время кросса. За час экологических соревнований команды собрали 146 мешков отходов.

Кросс и сбор мусора: тагильчане приняли участие в первом плоггинг-забеге
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#Общество#Нижний Тагил#Экология#Дети#Соревнования#Мусор#Забег#Горноуральский городской округ#Рифей#Макулатура#Анастасия Имамахметова#Горноуральский ГО
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