Подросток в Екатеринбурге угрожал пистолетом своему ровеснику

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Остальные ученики, которые стали свидетелями происшествия, испугались, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе полиции города.
Однако, как вскоре выяснилось, тревога была ложной. Пистолет оказался игрушечным. Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося. Двух конфликтующих подростков опрашивают сотрудники ПДН в присутствии родителей и учителя.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге компания подростков стреляла из пистолета в 14-летнего мальчика после того, как он не стал покупать электронную сигарету. После этого в прокуратуре начали проводить проверку.