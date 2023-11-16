tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Подросток в Екатеринбурге угрожал выстрелить в своего ровесника

Подросток в Екатеринбурге угрожал пистолетом своему ровеснику

16 ноября 2023, 09:23
Фото: 1MI

Подросток в Екатеринбурге угрожал выстрелить в своего ровесника

В Екатеринбурге во время конфликта двух подростков один из них стал целиться пистолетом в голову другого и угрожать ему. Инцидент произошел в школе №153.

Остальные ученики, которые стали свидетелями происшествия, испугались, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе полиции города.

Однако, как вскоре выяснилось, тревога была ложной. Пистолет оказался игрушечным. Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося. Двух конфликтующих подростков опрашивают сотрудники ПДН в присутствии родителей и учителя.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге компания подростков стреляла из пистолета в 14-летнего мальчика после того, как он не стал покупать электронную сигарету. После этого в прокуратуре начали проводить проверку.

В Екатеринбурге после стрельбы из пистолета в подростка организована проверка
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростки в Екатеринбурге напали на сверстника и били его токомПодросток в Екатеринбурге выстрелил другу в голову из пневматикиБоль в животе и рвота. 14 школьников массово отравились в Екатеринбурге
#Происшествия#Проверка#Дети#Полиция#Школьники#Подростки#Пистолет#ЧП#Угрозы#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Снять нельзя купить. В Нижнем Тагиле подорожало арендное жилье
14 ноября, 13:39
«Халатность»: локомотив на территории ЕВРАЗ НТМК столкнулся с поездом РЖД
14 ноября, 11:53
СК проводит проверку после гибели пассажиров автобуса на трассе под Верхней Пышмой
Сегодня, 03:28
Мобильные камеры фиксации на свердловских трассах замаскировали. Причина в ненависти
Сегодня, 04:19
В Нижнем Тагиле началось слежение за транспортными потоками
Сегодня, 05:08
Умеренные морозы придут в Свердловскую область
Вчера, 15:05