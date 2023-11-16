Путин признал проблему наблюдателей за выборами актуальной

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
От таких участников выборов немало хлопот, но при этом с ними можно находить общий язык, заявляет Клиеменко. В своем докладе Путин отмечал, что избирательная система большая. Клименко добавила, что на каждый из избирательных участков приходится по три наблюдателя. Они, при этом, пишут целенаправленно жалобы и заставляют находиться в нервном состоянии членов избиркома.
В частности, Клименко поделилась своим опытом работы с наблюдателями. Она приглашала одного из кураторов движения на обучение. После него он заявил, что это тяжело. И когда он лично познакомился с людьми, которые работают в комиссиях, это знакомство его обезоруживало.
Владимир Путин, в свою очередь, признал, что глава избиркома подняла актуальную тему.
Что касается наблюдателей. Очень важная часть работы, чрезвычайно важная, потому что самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность, — прокомментировал президент.
Напомним, городской избирком Нижнего Тагила был ликвидирован. Это было сделано в связи с изменениями законодательства. Согласно нормам, во всех российских городах избиркомы прекращают свою деятельность.