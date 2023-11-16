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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Путину доложили о провокациях во время выборов в Свердловской области

Путин признал проблему наблюдателей за выборами актуальной

16 ноября 2023, 06:23
Фото: официальный сайт Кремля

Путину доложили о провокациях во время выборов в Свердловской области

Глава избиркома Свердловской области Елена Клименко рассказала президенту РФ Владимиру Путину о наблюдателях, которые «дискредитирующе действуют на избирательную систему».

От таких участников выборов немало хлопот, но при этом с ними можно находить общий язык, заявляет Клиеменко. В своем докладе Путин отмечал, что избирательная система большая. Клименко добавила, что на каждый из избирательных участков приходится по три наблюдателя. Они, при этом, пишут целенаправленно жалобы и заставляют находиться в нервном состоянии членов избиркома.

В частности, Клименко поделилась своим опытом работы с наблюдателями. Она приглашала одного из кураторов движения на обучение. После него он заявил, что это тяжело. И когда он лично познакомился с людьми, которые работают в комиссиях, это знакомство его обезоруживало.

Владимир Путин, в свою очередь, признал, что глава избиркома подняла актуальную тему.

Что касается наблюдателей. Очень важная часть работы, чрезвычайно важная, потому что самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность, — прокомментировал президент.

Напомним, городской избирком Нижнего Тагила был ликвидирован. Это было сделано в связи с изменениями законодательства. Согласно нормам, во всех российских городах избиркомы прекращают свою деятельность.

#Политика#Владимир Путин#Свердловская область#Комиссия#Наблюдатели#Ирина Кирилова#Избирком#Выборы#Елена Клименко
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