Путин признал проблему наблюдателей за выборами актуальной

От таких участников выборов немало хлопот, но при этом с ними можно находить общий язык, заявляет Клиеменко. В своем докладе Путин отмечал, что избирательная система большая. Клименко добавила, что на каждый из избирательных участков приходится по три наблюдателя. Они, при этом, пишут целенаправленно жалобы и заставляют находиться в нервном состоянии членов избиркома.