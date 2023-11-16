Пьяный водитель без прав в ХМАО устроил ДТП и бросил на дороге своих дочек

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В начале 2023 года мужчина стал жить отдельно от своей жены и двух дочек. В этом же году его лишили водительских прав за вождение в пьяном виде, однако его жена об этом не знала, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В сентябре он забрал детей и поехал с ними на автомобиле в алкомаркет. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего машина оказалась в кювете. После этого мужчина вылез из машины и спрятался в кустах, оставив пострадавших детей.
Старшая девочка сумела разбить стекло, вылезти наружу и помочь выбраться сестре. Люди, проезжавшие мимо, вызвали им скорую помощь и нашли отца. Тот заявил, что это не его дети, а он сам потерял сознание и память.
Сестрам диагностировали переломы и ушибы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Напомним, 10 ноября 2023 года в Екатеринбурге женщина, ехавшая за рулем автомобиля, не справилась с управлением и влетела в бордюр. В результате горожанка скончалась.