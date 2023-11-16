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Пьяный отец двух девочек в ХМАО попал в ДТП и бросил детей на месте происшествия

Пьяный водитель без прав в ХМАО устроил ДТП и бросил на дороге своих дочек

16 ноября 2023, 12:59
Фото: 1MI

Пьяный отец двух девочек в ХМАО попал в ДТП и бросил детей на месте происшествия

В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина, ехавший в автомобиле ВАЗ вместе со своими дочерьми, попал в аварию. После этого он сбежал с места ЧП, бросив детей на дороге.

В начале 2023 года мужчина стал жить отдельно от своей жены и двух дочек. В этом же году его лишили водительских прав за вождение в пьяном виде, однако его жена об этом не знала, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В сентябре он забрал детей и поехал с ними на автомобиле в алкомаркет. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего машина оказалась в кювете. После этого мужчина вылез из машины и спрятался в кустах, оставив пострадавших детей.

Старшая девочка сумела разбить стекло, вылезти наружу и помочь выбраться сестре. Люди, проезжавшие мимо, вызвали им скорую помощь и нашли отца. Тот заявил, что это не его дети, а он сам потерял сознание и память.

Сестрам диагностировали переломы и ушибы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Напомним, 10 ноября 2023 года в Екатеринбурге женщина, ехавшая за рулем автомобиля, не справилась с управлением и влетела в бордюр. В результате горожанка скончалась.

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