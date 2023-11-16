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Коммунальщик в Екатеринбурге вступал в половую связь с кузеном три года

Работнику ЖКХ в Екатеринбурге грозит тюрьма за секс с несовершеннолетним кузеном

16 ноября 2023, 10:35
Фото: 1MI

Коммунальщик в Екатеринбурге вступал в половую связь с кузеном три года

19-летний молодой человек в Екатеринбурге рассказал о том, что, будучи несовершеннолетним, на протяжении трех лет вступал в интимную связь с 39-летним двоюродным родственником.

После того, как парень окончил школу, он решил прекратить общение с родственником. Однако тот начал его преследовать. Это продолжалось с июля 2023 года, пишет «КП-Екатеринбург».

В итоге екатеринбуржец обратился в полицию. В СК в отношении преследователя возбудили уголовное дело по статье за секс с несовершеннолетним и по статье за совершенные развратные действия. До судебного заседания мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в Челябинской области муж 26-летней учительницы обратился в полицию, заявив, что девушка спит с 15-летним девятиклассником.

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#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#ЧП#Преследование#Молодой человек#Секс#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Мера пресечения#Инцидент#СК#Подписка о невыезде
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