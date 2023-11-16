Работнику ЖКХ в Екатеринбурге грозит тюрьма за секс с несовершеннолетним кузеном

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
После того, как парень окончил школу, он решил прекратить общение с родственником. Однако тот начал его преследовать. Это продолжалось с июля 2023 года, пишет «КП-Екатеринбург».
В итоге екатеринбуржец обратился в полицию. В СК в отношении преследователя возбудили уголовное дело по статье за секс с несовершеннолетним и по статье за совершенные развратные действия. До судебного заседания мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, в Челябинской области муж 26-летней учительницы обратился в полицию, заявив, что девушка спит с 15-летним девятиклассником.