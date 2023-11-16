Работнику ЖКХ в Екатеринбурге грозит тюрьма за секс с несовершеннолетним кузеном

В итоге екатеринбуржец обратился в полицию. В СК в отношении преследователя возбудили уголовное дело по статье за секс с несовершеннолетним и по статье за совершенные развратные действия. До судебного заседания мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.