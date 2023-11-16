РЭО заключил соглашение с властями Амурской области о сотрудничестве в сфере ТКО

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В частности, обсуждались вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов по созданию отраслевой инфраструктуры на территории субъекта, пишет 56orb.ru.
На встрече Денис Буцаев отметил, что в Амурской области, как и в некоторых других регионах страны, существует проблема труднодоступности населенных пунктов. Это означает, что нужно продумать особые методы к формированию и развитию инфраструктуры обращения с отходами. В ходе встречи стороны обсуждали возможные варианты решения некоторых вопросов. В соответствии с федеральной схемой на территории области должно быть возведено пять комплексных объектов обращения с ТКО. Уточняется, что общая мощность объектов по утилизации отходов на этих объектах составит 54 000 тонн в год, а обработки — 190 000 тонн. Запуск новых КПО позволит Амурской области достигнуть целей, предусмотренных Указом Президента РФ № 474, сказал Денис Буцаев.
Во время встречи также было подписано соглашение, в соответствии с которым РЭО и регион будут взаимодействовать в области создания комплексной системы обращения с ТКО. Речь идет о совместной работе по строительству и эксплуатации объектов обращения с отходами на территории области.
У РЭО есть ценный для региона опыт работы. На это обратил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он также рассказал о наличии перспективных проектов в области переработки ТКО, которые будут реализованы при поддержке РЭО.
В соответствии с условиями соглашения ППК «РЭО» и амурские власти будут искать финансирование для реализации проектов и проводить различные мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности субъекта в плане формирования инфраструктуры по обращению с отходами. РЭО со своей стороны также может предоставить поддержку инвестпроектам.
Создание объектов в сфере обращения с ТКО на территории российских регионов позволяет улучшить экологическую ситуацию в стране, а также способствует формированию экономики замкнутого цикла.