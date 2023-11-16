РЭО заключил соглашение с властями Амурской области о сотрудничестве в сфере ТКО

На встрече Денис Буцаев отметил, что в Амурской области, как и в некоторых других регионах страны, существует проблема труднодоступности населенных пунктов. Это означает, что нужно продумать особые методы к формированию и развитию инфраструктуры обращения с отходами. В ходе встречи стороны обсуждали возможные варианты решения некоторых вопросов. В соответствии с федеральной схемой на территории области должно быть возведено пять комплексных объектов обращения с ТКО. Уточняется, что общая мощность объектов по утилизации отходов на этих объектах составит 54 000 тонн в год, а обработки — 190 000 тонн. Запуск новых КПО позволит Амурской области достигнуть целей, предусмотренных Указом Президента РФ № 474, сказал Денис Буцаев.