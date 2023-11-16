Шандалович отчитался о принятии проекта бюджета Карелии на 2024 год в первом чтении

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Как сообщает karelinform.ru, в проекте закона указано, что доходы бюджета в следующем году составят 68,7 миллиарда рублей, а расходы не превысят 67 миллиардов рублей. Таким образом, профицит будет достигать 1,7 миллиарда рублей.
В число приоритетов вошли зарплаты бюджетников, соцподдержка населения республики, реализация национальных, а также новых инвестиционных и инфраструктурных инициатив.
По словам председателя Законодательного собрания Карелии Элиссана Шандаловича, бюджет должен решать две основные задачи — обеспечивать выполнение всех социальных обязательств, которые отражены в региональных и федеральных нормативных актах, и стимулировать развитие республики.
В рамках рассмотрения проекта бюджета во втором чтении основное содержание документа будет откорректировано с учетом дополнительных средств из федеральной казны.
Спикер парламента также рассказал, что 16 ноября в Государственной думе в рамках утверждения проекта федерального бюджета во втором чтении было предусмотрено выделение средств на возведение онкологического диспансера в столице республики.
Шандалович отметил, что бюджет на строительство такого объекта пока не прописан в обсуждаемом документе, но средства обязательно выделят благодаря карельскому депутату в Государственной думе Валентине Николаевне Пивненко. Председатель заксобрания также указал на положительную динамику и по другим направлениям.
В проекте регионального закона прописано, что свыше 42 миллиардов рублей, то есть 63% от общего объема расходов, выделено на выполнение социальных обязательств. На реализацию 11 национальных проектов направят 10,5 миллиарда рублей, из которых 6,2 миллиарда — средства федеральной казны. Расходы дорожного фонда составят 12,8 миллиарда рублей.
Шандалович назвал бюджет живым документом, так как в течение года в него много раз вносят коррективы, и бюджет в первом чтении, как правило, значительно отличается от утвержденного в конце года.
Второе чтение проекта о бюджете будет проходить 7 декабря.