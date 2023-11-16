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Published Сегодня, 03:28

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Updated Сегодня, 03:30

СК решает вопрос о возбуждении дела после гибели пассажиров под Верхней Пышмой

СК проводит проверку после гибели пассажиров автобуса на трассе под Верхней Пышмой

16 ноября 2023, 03:28
Фото: ГИБДД по Свердловской области

СК решает вопрос о возбуждении дела после гибели пассажиров под Верхней Пышмой

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку обстоятельств смертельного ДТП с автобусом под Верхней Пышмой. В результате аварии погибли два человека.

В частности, выясняется, имеются ли в данном случае признаки преступления по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а ситуации дадут правовую оценку.

Напомним, сама авария произошла под Верхней Пышмой. В результате погибли два человека — водитель и пассажирка. Последней оказалась Александра Лещева, жена известного блогера из Краснотурьинска. Также пострадали шесть человек .

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