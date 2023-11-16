СК проводит проверку после гибели пассажиров автобуса на трассе под Верхней Пышмой

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В частности, выясняется, имеются ли в данном случае признаки преступления по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а ситуации дадут правовую оценку.
Напомним, сама авария произошла под Верхней Пышмой. В результате погибли два человека — водитель и пассажирка. Последней оказалась Александра Лещева, жена известного блогера из Краснотурьинска. Также пострадали шесть человек .