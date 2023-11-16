СК возбудил уголовное дело после выявленных нарушений в общепитах Екатеринбурга

Проверки проводились в торговых точках на улицах Титова, Сибирский тракт, Техническая, Санаторная, Учителей и Варшавская. Так, у продавцов оказались поддельными санкнижки, а также были выявлены нарушения санитарных норм, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.