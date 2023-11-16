СК возбудил уголовное дело после выявленных нарушений в общепитах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Проверки проводились в торговых точках на улицах Титова, Сибирский тракт, Техническая, Санаторная, Учителей и Варшавская. Так, у продавцов оказались поддельными санкнижки, а также были выявлены нарушения санитарных норм, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Также есть предположение, что некоторые продавцы находятся на территории страны нелегально. В связи с этим в ведомстве возбудили уголовное дело по поручению врио Следкома Анатолия Надбитова.
Напомним, в Екатеринбурге может начаться волна отравлений из-за нескольких десятков нелегальных общепитов, в которых не соблюдаются санитарные нормы.