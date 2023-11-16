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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нарушений в общепитах

СК возбудил уголовное дело после выявленных нарушений в общепитах Екатеринбурга

16 ноября 2023, 14:24
Фото: 1MI

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нарушений в общепитах

Следственный комитет в Екатеринбурге возбудил уголовное дело после того, как в ходе проверки были выявлены различные нарушения в заведениях общественного питания.

Проверки проводились в торговых точках на улицах Титова, Сибирский тракт, Техническая, Санаторная, Учителей и Варшавская. Так, у продавцов оказались поддельными санкнижки, а также были выявлены нарушения санитарных норм, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Также есть предположение, что некоторые продавцы находятся на территории страны нелегально. В связи с этим в ведомстве возбудили уголовное дело по поручению врио Следкома Анатолия Надбитова.

Напомним, в Екатеринбурге может начаться волна отравлений из-за нескольких десятков нелегальных общепитов, в которых не соблюдаются санитарные нормы.

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