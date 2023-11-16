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Published Сегодня, 12:12

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Updated Сегодня, 12:14

Два арестанта умерли в СИЗО-1 Екатеринбурга

СМИ: два арестанта умерли в СИЗО Екатеринбурга

16 ноября 2023, 12:12
Фото: Midjourney

Два арестанта умерли в СИЗО-1 Екатеринбурга

В СИЗО-1 города Екатеринбург скончались двое арестантов. Об этом сообщают региональные СМИ.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили «КП-Екатеринбург», что в СИЗО-1 скончались двое арестантов. Причина смерти одного — травмы, полученные в драке с сокамерником, а второго — передозировка наркотиков.

По поводу избиения арестанта идут следственные действия, о чем журналистам сообщил пресс-секретарь управления ФСИН по Свердловской области. Однако представитель службы опроверг смерть человека в СИЗО от передозировки.

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