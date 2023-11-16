СМИ: два арестанта умерли в СИЗО Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили «КП-Екатеринбург», что в СИЗО-1 скончались двое арестантов. Причина смерти одного — травмы, полученные в драке с сокамерником, а второго — передозировка наркотиков.
По поводу избиения арестанта идут следственные действия, о чем журналистам сообщил пресс-секретарь управления ФСИН по Свердловской области. Однако представитель службы опроверг смерть человека в СИЗО от передозировки.