Студенты УрФУ в Екатеринбурге экстренно переселены из общежития. Причиной стала крыша

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Так, в общежитии №13 обвалилась крыша. Из-за этого студентов, проживающих на девятом и восьмом этажах, экстренно переселили, пишет telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» со ссылкой на студента.
Он также рассказал, что на девятом этаже здания теперь отсутствует свет, а общая кухня затоплена. При этом никто во время происшествия не пострадал. В пресс-службе УрФУ рассказали, что крыша протекла.
Напомним, ранее студентка УрФУ в Екатеринбурге заявила, что ей грозят отчислением за курсовую работу, которая якобы была написана «слишком хорошо».