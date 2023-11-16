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В Екатеринбурге студентов УрФУ экстренно переселили из общежития

Студенты УрФУ в Екатеринбурге экстренно переселены из общежития. Причиной стала крыша

16 ноября 2023, 05:21
Фото: telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург»

В Екатеринбурге студентов УрФУ экстренно переселили из общежития

Студентов Уральского федерального университета в Екатеринбурге экстренно переселили в другие общежития. Причиной стала проблема с крышей здания, рассказали студенты.

Так, в общежитии №13 обвалилась крыша. Из-за этого студентов, проживающих на девятом и восьмом этажах, экстренно переселили, пишет telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» со ссылкой на студента.

Он также рассказал, что на девятом этаже здания теперь отсутствует свет, а общая кухня затоплена. При этом никто во время происшествия не пострадал. В пресс-службе УрФУ рассказали, что крыша протекла.

Напомним, ранее студентка УрФУ в Екатеринбурге заявила, что ей грозят отчислением за курсовую работу, которая якобы была написана «слишком хорошо».

#Общежитие#УрФУ#Переселение#Университет#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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