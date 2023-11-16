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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

Житель Свердловской области утонул на вездеходе в Иркутской области

Свердловчанин утонул на вездеходе в Иркутской области. С ним утонули еще три человека

16 ноября 2023, 07:55
Фото: СК по Иркутской области

Житель Свердловской области утонул на вездеходе в Иркутской области

В Иркутской области погиб житель Свердловской области. Он провалился под лед на вездеходе. Вместе с ним погибли еще три человека, сообщили в пресс-службе СК по Иркутской области.

По данным следствия, 15 ноября шестеро вальщиков леса пытались проехать на вездеходе по заледеневшей реке Ичера. Однако сделать они этого не смогли. В результате спаслись только два человека.

Фото: СК по Иркутской области

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, пишет telegram-канал «Следком38».

Силовиками установлены и личности других погибших. Это жители Ангарска, Хабаровского края и Тулунского района Иркутской области.

Напомним, в Алапаевске местный житель спас тонущего 60-летнего рыбака на реке Нейва. Он сразу позвонил сыну и попросил вызвать скорую помощь и МЧС.

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