Свердловчанин утонул на вездеходе в Иркутской области. С ним утонули еще три человека

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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По данным следствия, 15 ноября шестеро вальщиков леса пытались проехать на вездеходе по заледеневшей реке Ичера. Однако сделать они этого не смогли. В результате спаслись только два человека.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, пишет telegram-канал «Следком38».
Силовиками установлены и личности других погибших. Это жители Ангарска, Хабаровского края и Тулунского района Иркутской области.
Напомним, в Алапаевске местный житель спас тонущего 60-летнего рыбака на реке Нейва. Он сразу позвонил сыну и попросил вызвать скорую помощь и МЧС.