Свердловский суд признал «Билайн» и «Альфа-банк» спамерами

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Антимонопольщиками было возбуждено уголовное дело в связи с массовой рассылкой сообщений 26 тысячам абонентов. В «Альфа-Банк» заявляли, что только составили содержание sms, но сами ничего не рассылали. В «Билайн» при этом сообщили, что у абонентов не было запрета на рекламу оператора и третьих лиц.
Отсутствие запрета было расценено как согласие на получение рекламной информации. Однако избежать ответственности компаниям не удалось. Суд признал их виновными, а номера уральцев были исключены из рассылок.
Напомним, ранее в Свердловской области стало известно о новом способе мошенничества. Жителям региона стали поступать звонки якобы от операторов сотовой связи. При этом целью аферистов были личные данные людей, чтобы завладеть их деньгами.