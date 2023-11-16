Свердловский суд признал «Билайн» и «Альфа-банк» спамерами

Антимонопольщиками было возбуждено уголовное дело в связи с массовой рассылкой сообщений 26 тысячам абонентов. В «Альфа-Банк» заявляли, что только составили содержание sms, но сами ничего не рассылали. В «Билайн» при этом сообщили, что у абонентов не было запрета на рекламу оператора и третьих лиц.