tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

«Билайн» и «Альфа-банк» спамили рекламой в Свердловской области

Свердловский суд признал «Билайн» и «Альфа-банк» спамерами

16 ноября 2023, 06:52
Фото: 1MI

«Билайн» и «Альфа-банк» спамили рекламой в Свердловской области

Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону УФАС и признал «Билайн» и «Альфа-банк» спамерами. Компании пытались доказать, что не делали рассылок.

Антимонопольщиками было возбуждено уголовное дело в связи с массовой рассылкой сообщений 26 тысячам абонентов. В «Альфа-Банк» заявляли, что только составили содержание sms, но сами ничего не рассылали. В «Билайн» при этом сообщили, что у абонентов не было запрета на рекламу оператора и третьих лиц.

Отсутствие запрета было расценено как согласие на получение рекламной информации. Однако избежать ответственности компаниям не удалось. Суд признал их виновными, а номера уральцев были исключены из рассылок.

Напомним, ранее в Свердловской области стало известно о новом способе мошенничества. Жителям региона стали поступать звонки якобы от операторов сотовой связи. При этом целью аферистов были личные данные людей, чтобы завладеть их деньгами.

#Общество#Свердловская область#Рассылка#Спам#Сотовый оператор#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Снять нельзя купить. В Нижнем Тагиле подорожало арендное жилье
14 ноября, 13:39
«Халатность»: локомотив на территории ЕВРАЗ НТМК столкнулся с поездом РЖД
14 ноября, 11:53
СК проводит проверку после гибели пассажиров автобуса на трассе под Верхней Пышмой
Сегодня, 03:28
Мобильные камеры фиксации на свердловских трассах замаскировали. Причина в ненависти
Сегодня, 04:19
В Нижнем Тагиле началось слежение за транспортными потоками
Сегодня, 05:08
Умеренные морозы придут в Свердловскую область
Вчера, 15:05