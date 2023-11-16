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Posted 16 ноября 2023, 17:05

Published 16 ноября 2023, 17:05

Modified 16 ноября 2023, 17:07

Updated 16 ноября 2023, 17:07

В ДТП на свердловской трассе с рейсовым автобусом пострадали много людей

В ДТП на свердловской трассе с рейсовым автобусом пострадали много людей

16 ноября 2023, 17:05
Фото: 1MI.
Один человек погиб, пятеро пострадали в аварии с рейсовым автобусом на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, направляясь по 105-му маршруту из поселка Костоусово в поселок Озерный, столкнулся с автомобилем Lada Largus.

«В результате ДТП пассажир автомобиля погиб, водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров автобуса госпитализированы в Режевскую центральную районную больницу с травмами разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Водитель микроавтобуса Газель Next не предоставил преимущество легковушке. Движение транспорта на участке, где случилась авария, ограничено, на месте ДТП работают спасатели и врачи скорой помощи.

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#Екатеринбург
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