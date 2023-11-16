В ДТП на свердловской трассе с рейсовым автобусом пострадали много людей

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, направляясь по 105-му маршруту из поселка Костоусово в поселок Озерный, столкнулся с автомобилем Lada Largus.
«В результате ДТП пассажир автомобиля погиб, водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров автобуса госпитализированы в Режевскую центральную районную больницу с травмами разной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Водитель микроавтобуса Газель Next не предоставил преимущество легковушке. Движение транспорта на участке, где случилась авария, ограничено, на месте ДТП работают спасатели и врачи скорой помощи.