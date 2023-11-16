В Минздраве сообщили о возросшем количестве жертв в ДТП с рейсовым автобусом

Всего в результате ДТП между поселком Озерный и деревней Костоусово пострадали 11 человек. Один взрослый свердловчанин погиб на месте, шесть пострадавших были госпитализированы в Режевскую ЦРБ, из них двое в тяжелом состоянии сейчас в реанимации, а еще четверо — в хирургическом отделении.