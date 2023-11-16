В Минздраве сообщили о возросшем количестве жертв в ДТП с рейсовым автобусом

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Всего в результате ДТП между поселком Озерный и деревней Костоусово пострадали 11 человек. Один взрослый свердловчанин погиб на месте, шесть пострадавших были госпитализированы в Режевскую ЦРБ, из них двое в тяжелом состоянии сейчас в реанимации, а еще четверо — в хирургическом отделении.
Также сообщается, что еще четыре человека отказались от госпитализации.
Авария произошла сегодня на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, направляясь по 105-му маршруту из поселка Костоусово в поселок Озерный, столкнулся с автомобилем Lada Largus.