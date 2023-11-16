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Published Сегодня, 18:27

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В Минздраве сообщили о возросшем количестве жертв в ДТП с рейсовым автобусом

В Минздраве сообщили о возросшем количестве жертв в ДТП с рейсовым автобусом

16 ноября 2023, 18:27
Фото: 1MI
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Режевском тракте под Екатеринбургом возросло до десяти человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Всего в результате ДТП между поселком Озерный и деревней Костоусово пострадали 11 человек. Один взрослый свердловчанин погиб на месте, шесть пострадавших были госпитализированы в Режевскую ЦРБ, из них двое в тяжелом состоянии сейчас в реанимации, а еще четверо — в хирургическом отделении.

Также сообщается, что еще четыре человека отказались от госпитализации.

Авария произошла сегодня на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, направляясь по 105-му маршруту из поселка Костоусово в поселок Озерный, столкнулся с автомобилем Lada Largus.

В ДТП на свердловской трассе с рейсовым автобусом пострадали много людей
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#Екатеринбург
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