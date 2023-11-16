В Нижнем Тагиле началось слежение за транспортными потоками

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
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Updated Сегодня, 05:10
Предполагается, что в перспективе эти данные смогут повысить безопасность дорожного движения. Так, на Т-образном перекрестке на 12-м километре Южного подъезда начали работу сразу три детектора. Они войдут в интеллектуальную транспортную систему, сообщили в департаменте информполитики.
По словам министра транспорта Свердловской области Василия Старкова, ИТС помогает улучшить движение транспорта и сделать его комфортнее.Чем удобнее водителю, тем безопаснее движение. Старков добавил, что в текущем голу основные работы были направлены на развитие светофоров, мониторинг транспортного потока и развитие центров управления дорожным движением.
Напомним, ИТС внедряется в Свердловской области с 2020 года. За это время только в Нижнем Тагиле были смонтированы 68 систем мониторинга. Строительство еще 8 объектов запланировано на 2024 год.