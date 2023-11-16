В Свердловской области появилась улица, существующая сама по себе

По словам главы Белоярского ГО Григория Вихарева, проблему можно решить, но для этого должны быть внесены изменения в генплан. Для этого нужно выносить вопрос на рассмотрение в городскую думу, а она уже примет решение об изменениях. При этом есть нюанс — территория и населенный пункт разделены дорогой.