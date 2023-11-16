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По Екатеринбургом появилась улица, которая не входит ни в одно поселение

В Свердловской области появилась улица, существующая сама по себе

16 ноября 2023, 04:46
Фото: 1MI

По Екатеринбургом появилась улица, которая не входит ни в одно поселение

В Белоярском городском округе появилась улица, которая существует сама по себе Степная. Она не относится ни к одному из населенных пунктов. Из-за этого жителям приходится платить большие коммунальные счета.

От села Большебрусянского Степная находится в десятке метров. Их разделяет дорога. Однако официально к селу улица не имеет отношения. Главной проблемой жители считают, что из-за этого невозможно подключить газ на льготных условиях, так как услуга стоит миллионы рублей. Поэтому жители используют электричество или дрова. Чтобы ситуация изменилась, люди добиваются присоединения улицы к селу.

По словам владелицы одного из домов, ей отказывают в регистрации дома и присвоении адреса. Другим соседям удается зарегистрироваться на «территории Степная» с присвоением номера дома. Однако к селу или деревне она не относится. В результате обогрев электричеством обходится жителям в 20-25 тысяч рублей.

Именно из-за коммунальных счетов жители Степной хотят присоединиться к Большебрусянскому, потому что село входит в программу газификации и обогрев дома при помощи котла обходится в разы дешевле. Подключение, по словам женщины, для жителей села бесплатное, а людям со Степной выставляется счет в 8-12 миллионов рублей.

Жители домов обратились к властям Белоярского ГО и попросили присоединить улицу к селу. Но ситуация осложнена тем, что участки на данной улице относятся к сельскохозяйственным, пишет Е1.

По словам главы Белоярского ГО Григория Вихарева, проблему можно решить, но для этого должны быть внесены изменения в генплан. Для этого нужно выносить вопрос на рассмотрение в городскую думу, а она уже примет решение об изменениях. При этом есть нюанс — территория и населенный пункт разделены дорогой.

Напомним, ранее в Реже дорогу проложили прямо через чужой огород. Застройщик построил девятиэтажный дом и проложил дорогу через участок соседки. Она обратилась в суд и выиграла его. После этого она снова поставила забор на участке. Но решить проблему это не помогло.

#Общество#Дорога#Село#ГАЗ#Дом#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Белоярский ГО
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