Водитель BMW чуть не сгорел заживо в своем автомобиле на свердловской трассе

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Инцидент случился почти в полночь 15 ноября. Установлено, что мужчина 1982 года рождения ехал в сторону Перми с небезопасной скоростью. Он не учел состояние дороги и погодные условия и в результате потерял управление. Автомобиль врезался в бетонное ограждение и далее его отбросило в стоящую фуру. После этого машина загорелась.
Сам водитель иномарки является жителем Перми. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован в больницу Красноуфимска. Стаж вождения мужчины составляет 18 лет. Он привлекался 32 раза к ответственности за нарушение ПДД. При этом от прохождения медосвидетельствования он отказался.
Напомним, 16 ноября на 13 км автодороги Невьянск — Верхняя Пышма. Грузовик влетел в иномарку. В результате водитель транспортного средства погиб на месте, а трое его пассажиров госпитализированы.