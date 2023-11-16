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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

BMW с водителем внутри загорелась на трассе в Свердловской области

Водитель BMW чуть не сгорел заживо в своем автомобиле на свердловской трассе

16 ноября 2023, 08:26
Фото: ГИБДД по Свердловской области

BMW с водителем внутри загорелась на трассе в Свердловской области

Автомобиль BMW X5 загорелся на трассе в Ачитском районе. В этот момент внутри находился водитель. Он выжил.

Инцидент случился почти в полночь 15 ноября. Установлено, что мужчина 1982 года рождения ехал в сторону Перми с небезопасной скоростью. Он не учел состояние дороги и погодные условия и в результате потерял управление. Автомобиль врезался в бетонное ограждение и далее его отбросило в стоящую фуру. После этого машина загорелась.

Сам водитель иномарки является жителем Перми. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован в больницу Красноуфимска. Стаж вождения мужчины составляет 18 лет. Он привлекался 32 раза к ответственности за нарушение ПДД. При этом от прохождения медосвидетельствования он отказался.

Напомним, 16 ноября на 13 км автодороги Невьянск — Верхняя Пышма. Грузовик влетел в иномарку. В результате водитель транспортного средства погиб на месте, а трое его пассажиров госпитализированы.

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