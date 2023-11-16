Водитель BMW чуть не сгорел заживо в своем автомобиле на свердловской трассе

Инцидент случился почти в полночь 15 ноября. Установлено, что мужчина 1982 года рождения ехал в сторону Перми с небезопасной скоростью. Он не учел состояние дороги и погодные условия и в результате потерял управление. Автомобиль врезался в бетонное ограждение и далее его отбросило в стоящую фуру. После этого машина загорелась.