Водители подрались в грязи у склада Ozon в Екатеринбурге. Они не выдержали очереди

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Как рассказал один из водителей, из-за огромных очередей драки происходят часто, так как сдаться всем хочется побыстрее. Некоторые водители работают за обычную зарплату и потому простои им не оплачиваются. Также водитель утверждает, что на складе Ozon не хватает сотрудников, а сам он полный. И в результате на разгрузке товары ставить некуда.
Сам мужчина насчитал в очереди не менее двух десятков автомобилей. Он добавил, что в периоды распродаж поставки растут, а перед Новым годом будет еще хуже, пишет Е1.
В пресс-службе маркетплейса подтвердили факт драки и назвали причину скопления очередей. По словам представителей, конфликт между водителями быстро закончился, а очереди возникают из-за высокого потока желающих разместить свои товары на складах. Из-за этого вечерами могут возникать очереди.
Водителям рекомендовали приезжать на отгрузку вовремя или днем. На приемку товара, например, 15 ноября, работали пять ворот.
Напомним, ранее в Екатеринбурге на Серовском тракте около склада «Яндекс.Маркет» скопилось несколько грузовых «ГАЗелей». Причиной затора стало то, что рабочие не справляются с потоками заказов.