Водители подрались в грязи у склада Ozon в Екатеринбурге. Они не выдержали очереди

Как рассказал один из водителей, из-за огромных очередей драки происходят часто, так как сдаться всем хочется побыстрее. Некоторые водители работают за обычную зарплату и потому простои им не оплачиваются. Также водитель утверждает, что на складе Ozon не хватает сотрудников, а сам он полный. И в результате на разгрузке товары ставить некуда.