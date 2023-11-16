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Водители подрались у склада Ozon в Екатеринбурге

Водители подрались в грязи у склада Ozon в Екатеринбурге. Они не выдержали очереди

16 ноября 2023, 07:35
Фото: 1MI

Водители подрались у склада Ozon в Екатеринбурге

Из-за больших очередей на распределительном центре Ozon между водителями случилась драка. 15 ноября вечером грузовые машины скопились и образовали очередь. У некоторых не выдержали нервы.

Как рассказал один из водителей, из-за огромных очередей драки происходят часто, так как сдаться всем хочется побыстрее. Некоторые водители работают за обычную зарплату и потому простои им не оплачиваются. Также водитель утверждает, что на складе Ozon не хватает сотрудников, а сам он полный. И в результате на разгрузке товары ставить некуда.

Сам мужчина насчитал в очереди не менее двух десятков автомобилей. Он добавил, что в периоды распродаж поставки растут, а перед Новым годом будет еще хуже, пишет Е1.

В пресс-службе маркетплейса подтвердили факт драки и назвали причину скопления очередей. По словам представителей, конфликт между водителями быстро закончился, а очереди возникают из-за высокого потока желающих разместить свои товары на складах. Из-за этого вечерами могут возникать очереди.

Водителям рекомендовали приезжать на отгрузку вовремя или днем. На приемку товара, например, 15 ноября, работали пять ворот.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на Серовском тракте около склада «Яндекс.Маркет» скопилось несколько грузовых «ГАЗелей». Причиной затора стало то, что рабочие не справляются с потоками заказов.

#Общество#Транспорт#Драка#Водители#Склад#Екатеринбург#Ирина Кирилова#OZON
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