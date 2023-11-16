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Возможной причиной обрушения дома в Астрахани стал ремонт в одной из квартир

Возможной причиной обрушения дома в Астрахани стал ремонт в одной из квартир

16 ноября 2023, 20:12
Фото: 1MI
Следователи считают, что ремонтные работы в одной из квартир рухнувшего дома в Астрахани повредили несущую конструкцию, что привело к обрушению двух подъездов и жертвам.

По данным, представленным Следственным комитетом России, проведение ремонтных работ в одной из квартир стало предварительной причиной частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани. В результате этих работ была повреждена несущая конструкция здания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Трагедия произошла 16 ноября в районе Привокзальной площади. Два подъезда дома оказались разрушенными. Один человек погиб, а сейчас идут поиски возможных пострадавших под завалами.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом.

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