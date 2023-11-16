«Я не знаю, живы ли они»: блогер о жизни в ските Сергия в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Ведущая рассказала о жизни в удаленном на 400 километров от Екатеринбурга ските, расположенном в глухой тайге без электричества и воды. Покровительствовал над скитом скандально известный схиигумен Сергий. Девушки попадают в уединенное место для «самых избранных»: кого-то подготовил сам Сергий, кого-то отправляет семья, например, за непослушание, кто-то решается на это сам, захотев стать ближе к Богу.
Но бывало, что девушки не хотели уезжать в монастырь, и тогда Сергий отправлял их туда насильно. Одну знакомую ведущей он спросил: «Хочешь в скит?», она возразила ему, после чего девушку увезли туда против ее воли.
Толпа начинает раскачиваться: «Ах, ты не послушная!», запихивают в машину и человек без щетки, запасных трусов уезжает в тайгу. Я не знала, вернется она оттуда или нет, — говорит Алиса.
Жизнь в ските, по словам блогера, невыносима. Это несколько землянок — по одной на 10 километров, в которых живут по 2-4 человека, и таких «домов» на территории штук по 10. Режим дня для нормального человека покажется диким: на сон выделяется по 3-4 часа, остальное время «избранные девстенницы» посвящали молитве. Отсутствие гигиены — одна из главных проблем, вспоминает девушка.
Другая проблема — недоступность медицинской помощи. Алиса Крыжановская рассказала историю о том, что одна из 30-летних женщин во время рубки дров сломала ногу. Путь от скита до медучреждения составил несколько суток: сначала нужно было добраться до соседнего скита, там вызвать помощь и перевести пострадавшую в Екатеринбург. У женщины не было документов, ее оформили по чужим. Из-за того, что помощь не была оказана вовремя, возникли осложнения после перелома, и еще год пострадавшая была вынуждена провести в инвалидном кресле.
По словам Алисы, за время, проведенное в ските, у людей атрофируется психика. Женщины были настолько очарованы влиянием отца Сергия, что сутью их жизни становилось ожидание праздника, который он устраивал по приезде. А посещал свою обитель он не регулярно, мог не приезжать по полгода, а мог являться каждый месяц.
Это не церковь, это секта. Чистое рабство. Это рабство духовное, психологическое. Необратимое явление, — говорит Алиса.
Сектанты постоянно распевали застольную песню про Сталина: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина», рассказывает блогер. Правителю также был посвящен целых скит под названием «Сталинград», реальное фото таблички которого был показан в видео блогера.
Женщины под впечатлением Сергия, рассказывает блогер, до такой степени обработаны, что они с удовольствием готовы были принять смерть. С 2021 года отец Сергий, или Николай Романов, находится в колонии, его приговорили к 7 годам лишения свободы по трем статьям, в том числе, за экстремизм. Что происходит с женщинами в ските сейчас — неизвестно. Ведущая просит всех, кто знает, что можно сделать в такой ситуации, — отозваться и вместе подумать над этим.