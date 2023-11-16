«Я не знаю, живы ли они»: блогер о жизни в ските Сергия в Свердловской области

Другая проблема — недоступность медицинской помощи. Алиса Крыжановская рассказала историю о том, что одна из 30-летних женщин во время рубки дров сломала ногу. Путь от скита до медучреждения составил несколько суток: сначала нужно было добраться до соседнего скита, там вызвать помощь и перевести пострадавшую в Екатеринбург. У женщины не было документов, ее оформили по чужим. Из-за того, что помощь не была оказана вовремя, возникли осложнения после перелома, и еще год пострадавшая была вынуждена провести в инвалидном кресле.