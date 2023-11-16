Задержаны наркокурьеры в Первоуральске, которые прислали семье гроб и свиную голову

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Задержанных по решению суда заключили под стражу, где они будут находиться до 10 января 2024 года, пишет Ура.ру.
Напомним, горожанин обнаружил в квартире, которую сдавал молодому человеку, нарколабораторию и сдал находку в полицию. После этого ему и его семье стали угрожать торговцы наркотиками. Мужчина обратился в полицию.
Вскоре после этого злоумышленники перевели ему на банковскую карту 500 тысяч рублей в качестве компенсации, а также публично заявили о том, что преследования прекратятся. При этом свердловчанин заявление на них забирать не стал. В полиции возбудили два уголовных дела. Ведется следствие.