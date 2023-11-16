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В Первоуральске задержаны наркокурьеры за жуткие послания семье

Задержаны наркокурьеры в Первоуральске, которые прислали семье гроб и свиную голову

16 ноября 2023, 16:36
Фото: 1MI

В Первоуральске задержаны наркокурьеры за жуткие послания семье

В Первоуральске задержаны курьеры, которые, выполняя указ наркоторговцев, прислали местному жителю голову свиньи и гроб.

Задержанных по решению суда заключили под стражу, где они будут находиться до 10 января 2024 года, пишет Ура.ру.

Напомним, горожанин обнаружил в квартире, которую сдавал молодому человеку, нарколабораторию и сдал находку в полицию. После этого ему и его семье стали угрожать торговцы наркотиками. Мужчина обратился в полицию.

Вскоре после этого злоумышленники перевели ему на банковскую карту 500 тысяч рублей в качестве компенсации, а также публично заявили о том, что преследования прекратятся. При этом свердловчанин заявление на них забирать не стал. В полиции возбудили два уголовных дела. Ведется следствие.

Полицейские в Первоуральске возбудили еще одно дело в истории с наркоторговцами
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