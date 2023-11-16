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Женщина в Нижнем Тагиле шла по проезжей части и попала в ДТП

Женщина в Нижнем Тагиле решила обойти лужи и попала под колеса машины

16 ноября 2023, 15:58
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Женщина в Нижнем Тагиле шла по проезжей части и попала в ДТП

Стали известны подробности дорожной аварии в Нижнем Тагиле, в которой пострадала женщина, шедшая по дороге на работу.

По словам одного из очевидцев, женщина, шедшая по обочине, решила обойти лужи прямо по проезжей части, выбрав момент, когда на дороге снизился транспортный поток.

Видео: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

В этот момент ее, предположительно, испугали фары встречного автомобиля, и тагильчанка выбежала на встречку, где ее сбила Skoda Rapid, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Родственники рассказали, что состояние пострадавшей стало лучше. Врачи больницы решили попробовать вывести ее из медикаментозной комы.

Напомним, авария случилась 14 ноября 2023 года в районе поселка Песчаный. Женщина шла на работу. В результате ДТП ее с полученными травмами отвезли в больницу.

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