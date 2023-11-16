Женщина в Нижнем Тагиле решила обойти лужи и попала под колеса машины

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
По словам одного из очевидцев, женщина, шедшая по обочине, решила обойти лужи прямо по проезжей части, выбрав момент, когда на дороге снизился транспортный поток.
В этот момент ее, предположительно, испугали фары встречного автомобиля, и тагильчанка выбежала на встречку, где ее сбила Skoda Rapid, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Родственники рассказали, что состояние пострадавшей стало лучше. Врачи больницы решили попробовать вывести ее из медикаментозной комы.
Напомним, авария случилась 14 ноября 2023 года в районе поселка Песчаный. Женщина шла на работу. В результате ДТП ее с полученными травмами отвезли в больницу.