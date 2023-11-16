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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Труп местного жителя нашли в лесу в Качканаре

Житель Качканара нашли мертвым в лесу. Он покончил с собой

16 ноября 2023, 13:35
Фото: Midjourney

Труп местного жителя нашли в лесу в Качканаре

В Качканаре местный житель был найден мертвым в лесу. Он совершил самоубийство. Его тело обнаружили 9 августа 2023 года.

Личность погибшего мужчины не установлена. При этом известно, что свердловчанин покончил с собой, а работать он, вероятно, мог на лесозаготовке, пишет Ура.ру.

Также есть предположение, что мужчина мог скончаться от трех месяцев до года назад. Полиция Качканара ведет расследование. Приметы погибшего для опознания: возраст — 35-55 лет. Был одет в зеленую куртку, спортивные штаны, кроссовки и футболку.

Напомним, в Екатеринбурге был найден мертвым 41-летний местный житель, которого разыскивали с 11 октября 2023 года. Другого мужчину, вместе с которым пропал погибший, обнаружили живым.

В Екатеринбурге найден мертвым пропавший двухметровый мужчина
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