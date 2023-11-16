Житель Качканара нашли мертвым в лесу. Он покончил с собой

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Личность погибшего мужчины не установлена. При этом известно, что свердловчанин покончил с собой, а работать он, вероятно, мог на лесозаготовке, пишет Ура.ру.
Также есть предположение, что мужчина мог скончаться от трех месяцев до года назад. Полиция Качканара ведет расследование. Приметы погибшего для опознания: возраст — 35-55 лет. Был одет в зеленую куртку, спортивные штаны, кроссовки и футболку.
Напомним, в Екатеринбурге был найден мертвым 41-летний местный житель, которого разыскивали с 11 октября 2023 года. Другого мужчину, вместе с которым пропал погибший, обнаружили живым.