Житель Качканара нашли мертвым в лесу. Он покончил с собой

Также есть предположение, что мужчина мог скончаться от трех месяцев до года назад. Полиция Качканара ведет расследование. Приметы погибшего для опознания: возраст — 35-55 лет. Был одет в зеленую куртку, спортивные штаны, кроссовки и футболку.