Житель Нижнего Тагила продает коллекцию машинок по цене настоящего авто

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
В общей сложности стоимость коллекции, по мнению продавца, составляет 2 миллиона рублей. Всего предлагается 1,5 тысячи машинок. При этом отдает продавец их вместе со стеллажами. Объявление появилось на одном из популярных сайтов объявлений.
Напомним, в прошлом году еще один житель Нижнего Тагила выставил на продажу необычный товар. Он пытался сбыть «чипсину» в форме сердечка. Он просил за нее 50 тысяч рублей.