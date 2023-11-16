tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Житель Нижнего Тагила выставил на продажу коллекцию машинок за 2 млн рублей

Житель Нижнего Тагила продает коллекцию машинок по цене настоящего авто

16 ноября 2023, 03:42
Фото: "Авито"

Житель Нижнего Тагила выставил на продажу коллекцию машинок за 2 млн рублей

В Нижнем Тагиле местный житель решил продать коллекцию игрушечных машинок по цене, за которую можно приобрести настоящий автомобиль.

В общей сложности стоимость коллекции, по мнению продавца, составляет 2 миллиона рублей. Всего предлагается 1,5 тысячи машинок. При этом отдает продавец их вместе со стеллажами. Объявление появилось на одном из популярных сайтов объявлений.

Фото: "Авито"

Напомним, в прошлом году еще один житель Нижнего Тагила выставил на продажу необычный товар. Он пытался сбыть «чипсину» в форме сердечка. Он просил за нее 50 тысяч рублей.

#Общество#Нижний Тагил#Развлечения#Ирина Кирилова#Автомобили#Коллекция
Подпишитесь
Снять нельзя купить. В Нижнем Тагиле подорожало арендное жилье
14 ноября, 13:39
«Халатность»: локомотив на территории ЕВРАЗ НТМК столкнулся с поездом РЖД
14 ноября, 11:53
Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Курган. Один из водителей погиб
Вчера, 16:45
Душераздирающее видео снял блогер из Краснотурьинска после гибели жены в ДТП
Вчера, 07:54
Боль в животе и рвота. 14 школьников массово отравились в Екатеринбурге
Вчера, 14:33
Умеренные морозы придут в Свердловскую область
Вчера, 15:05