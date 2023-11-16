Жителей Екатеринбурга предложили «пересадить» на поезда-самолеты и канатные дороги

Также один из посетителей форума сообщил, что Екатеринбургу необходима реализация такого проекта и продемонстрировал видеоролик, на котором видно аэроэстакадный транспорт, похожий на поезда-самолеты. Как отметили авторы видео, траты на такой вид транспорта будет ниже строительства железной и монорельсовой дорог, а также автодороги.