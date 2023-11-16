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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

В Екатеринбурге предложили создать канатные дороги

Жителей Екатеринбурга предложили «пересадить» на поезда-самолеты и канатные дороги

16 ноября 2023, 15:03
Фото: 1MI

В Екатеринбурге предложили создать канатные дороги

В Екатеринбурге предложили создать канатные дороги и аэроэстакадный транспорт для того, чтобы улучшить логистику транспорта в городе.

По словам главы российского объединения пассажиров Ильи Зотова, данный проект, реализованный несколько десятков лет назад в Нижнем Новгороде, сейчас пользуется популярностью среди местных жителей. Об этом Зотов заявил во время секции на форуме «Города России».

Также один из посетителей форума сообщил, что Екатеринбургу необходима реализация такого проекта и продемонстрировал видеоролик, на котором видно аэроэстакадный транспорт, похожий на поезда-самолеты. Как отметили авторы видео, траты на такой вид транспорта будет ниже строительства железной и монорельсовой дорог, а также автодороги.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге забронировали земельный участок для строительства наземного метро.

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#Транспорт#Город#Проект#Пассажиры#Поезд#Общественный транспорт#Обсуждение#Екатеринбург#Канатная дорога#Елизавета Зиборова#Горожане
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